Tras la polémica, Adorni reactiva su agenda con ministros y respaldo de Milei

Tras semanas marcadas por tensión política y cuestionamientos internos, Manuel Adorni busca retomar el control de la agenda de gestión. Con el respaldo del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete reactivará reuniones con ministros para ordenar prioridades y mostrar una administración nuevamente en movimiento.

El regreso a las reuniones individuales con los titulares de cada cartera no es casual. En los últimos días, la figura de Adorni quedó en el centro de la escena tras una serie de filtraciones y versiones de salida, que obligaron incluso al presidente Javier Milei a intervenir públicamente para ratificar su continuidad. El respaldo presidencial buscó frenar la incertidumbre interna y enviar una señal de estabilidad hacia el resto del gabinete.

El clima en la Casa Rosada se había tensado aún más por episodios que alimentaron el ruido político, como la inclusión de la esposa del funcionario en una comitiva oficial y la difusión de datos sobre una presunta propiedad no declarada. Estos elementos, sumados a disputas internas, complicaron la dinámica del equipo de gobierno y obligaron a replantear la estrategia.

El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin. pic.twitter.com/m5GerYW5Cn — Manuel Adorni (@madorni) March 19, 2026

En este contexto, la agenda de Adorni para la semana apunta a recuperar la iniciativa. Entre miércoles y viernes, el funcionario prevé encuentros con figuras clave como Federico Sturzenegger, Luis Caputo y responsables de áreas sensibles como Seguridad y Justicia. El objetivo es avanzar en el seguimiento de metas, prioridades y objetivos de cada ministerio.

Otro de los encuentros que genera expectativa es el que mantendrá con Patricia Bullrich, en medio de versiones sobre tensiones dentro del oficialismo. La dirigente había quedado en el foco por no manifestarse públicamente en defensa de Adorni en el momento más álgido del conflicto, aunque luego replicó mensajes alineados con la conducción del espacio.

Desde su entorno aseguran que el jefe de Gabinete tiene una agenda intensa y que la intención es retomar la dinámica de trabajo que había comenzado tras su llegada en noviembre de 2025. En aquel momento, Adorni impulsó una serie de reuniones con los nueve ministros para fortalecer la articulación interna, una estrategia que ahora busca reactivar.

En paralelo, dentro del oficialismo apuntan contra la oposición por lo que consideran una campaña de desgaste. Según sostienen, las filtraciones y denuncias buscan afectar la imagen del Gobierno y condicionar el escenario político de cara al futuro. Sin embargo, confían en que el paso del tiempo permitirá descomprimir la situación.

Mientras tanto, el propio Milei planea mostrarse junto a Adorni en actividades oficiales, reforzando la imagen de unidad. De acuerdo con Infobae, la próxima aparición conjunta será en un acto encabezado por Karina Milei, donde el Gobierno buscará dar una señal clara: dejar atrás la crisis y volver a enfocarse en la gestión.