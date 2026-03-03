Tras la muerte de Alí Jamenei y en medio de la escalada bélica, Irán eligió a un nuevo Líder Supremo

Este martes, en medio de la escalada bélica en Medio Oriente -y en una jornada marcada por nuevos ataques entre Irán e Israel-, medios iraníes dieron a conocer que la Asamblea de Expertos designó a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de la República Islámica, en reemplazo de Alí Jamenei, quien murió en una ofensiva militar el pasado 28 de febrero.

La decisión fue tomada por el órgano integrado por 88 miembros, quienes son los encargados de elegir a la máxima autoridad del régimen iraní.

¿Quién es Mojtaba Jamenei?

Mojtaba Jamenei, de 56 años, es el segundo hijo del fallecido Alí Jamenei, quien fuera el Líder Supremo de Irán hasta el 28 de febrero de 2026 (momento en el que fue abatido en una ofensiva militar, según informó el presidente estadounidense Donald Trump).

Mojtaba Jamenei desde hace años era considerado una figura de peso dentro del entramado político y religioso iraní. Mantuvo un vínculo cercano con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y con el Basij, la red paramilitar voluntaria asociada al régimen.

En 2019 fue sancionado por Estados Unidos y, tras el ataque que provocó la muerte de su padre y parte de la cúpula política y militar, circularon versiones sobre su posible fallecimiento, que luego fueron desmentidas por medios iraníes. Horas después de los bombardeos, se confirmó que se encontraba con vida y en buen estado de salud.

Con su nombramiento, se convierte en el tercer líder supremo desde la Revolución Islámica de 1979. El primero fue Ruhollah Khomeini, quien ejerció el cargo desde 1979 hasta su muerte en 1989, año en que asumió Ali Jamenei, que permaneció 36 años al frente del régimen.

Primera sucesión hereditaria

Si bien el sistema político iraní no es formalmente hereditario y la designación corresponde a la Asamblea de Expertos, la elección de Mojtaba marca un hecho inédito: es la primera vez que la conducción del régimen pasa de padre a hijo.

La sucesión generó cuestionamientos dentro del estamento clerical chiita, dado que el régimen nació tras el derrocamiento de una monarquía y no contempla en su estructura la sucesión del poder sea hereditaria. Sin embargo, en medio del conflicto bélico y tras los ataques que afectaron a parte de la dirigencia política y militar, la Asamblea avanzó con la designación para garantizar la continuidad institucional.

De este modo, de acuerdo a la información proveniente desde Medio Oriente, Mojtaba Jamenei ya ejerce formalmente como Líder Supremo, en un contexto que cada vez es más crítico.