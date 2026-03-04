Tras la media sanción en el Senado, la reforma a la Ley de Glaciares llega a Diputados

Luego de que durante las sesiones extraordinarias el Senado diera media sanción al proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares, y tras el discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, el oficialismo pone el pié en el acelerador y este miércoles dará inicio al tratamiento de la norma en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, según trascendió, el objetivo del Ejecutivo es que el proyecto sea aprobado antes de fin de mes. Cabe resaltar que la Ley de Glaciares es un pilar fundamental para el Gobierno nacional en su aspiración de impulsar inversiones en megaminería e hidrocarburos.

Es por ello que la intención de Milei es exhibir el avance de la norma en el Congreso durante su participación en el “Argentina Week 2026”, que se realizará entre el 9 y el 12 de marzo en Nueva York. Allí, el Presidente intentará atraer inversores internacionales interesados en proyectos de extracción de recursos naturales.

Por otro lado, cabe resaltar que la aprobación de la reforma forma parte de un compromiso que el Ejecutivo asumió con los gobernadores de las provincias del oeste argentino -entre los que se encuentra Alfredo Cornejo, de Mendoza-, quienes reclaman un marco legal más flexible para facilitar inversiones en minería e hidrocarburos. En un claro guiño a este pedido, durante la apertura de sesiones en el Congreso Milei aseguró que en Argentina la minería se “desplegará por toda la cordillera“.

En contraposición a la postura de los mandatarios provinciales, organizaciones ambientalistas expresaron su preocupación por los posibles efectos de los cambios propuestos.

Pese al rechazo de parte de la población, también durante la apertura de sesiones del Congreso, Milei sentenció: “Vamos a buscar remover las barreras legales que se interponen entre la sociedad y sus recursos. Vamos a construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario para beneficio de todos los argentinos, con cuidados pero lejos de prejuicios ambientalistas absurdos“

El debate comenzará a las 10 en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente -presidida por el diputado libertario José Peluc- y de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz. Según fuentes parlamentarias, la discusión no se agotará en esta primera reunión y el dictamen podría firmarse la semana próxima.