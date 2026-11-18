Tal como anunciaba el pronóstico, el lunes se registraron tormentas con caída de granizo que alcanzaron distintas regiones de Mendoza. Entre ellas se encuentran las zonas productivas de los tres departamentos del Valle de Uco. Ante este escenario, desde el Gobierno informaron que desde este martes 17 de noviembre los productores pueden presentar las denuncias por daños.

Según los reportes de Contingencias Climáticas, en Tunuyán el granizo se registró en Los Árboles, mientras que en Tupungato las zonas alcanzadas fueron El Zampal, Cordón del Plata y La Arboleda. Por su parte, en San Carlos los reportes incluyeron Pareditas y el extremo este de Tres Esquinas.

Cuales fueron las otras zonas de Mendoza en las que cayó granizo

El fenómeno también alcanzó áreas productivas del oasis Norte-Este. En Rivadavia, se reportó caída de piedra en Los Campamentos, El Mirador y La Central; en La Paz, en Ciudad de La Paz; y en Luján de Cuyo, en Ugarteche. También hubo lluvias de moderadas a fuertes en zonas de campo de Santa Rosa, Lavalle y los departamentos mencionados.

En el Sur provincial, los reportes incluyeron distintos sectores de General Alvear: Bowen -en el kilómetro 884 y Compuertas Negras-, San Pedro del Atuel -al norte de Carmensa- y el sur de La Marzolina.

En San Rafael, se registró granizo en el extremo noreste de Villa Atuel, el extremo oeste de Real del Padre y el extremo sureste de Jaime Prats. También se informaron lluvias torrenciales y moderadas en zonas de campo.

Cómo denunciar los daños por granizo

La recepción de denuncias comenzó este martes y se extenderá hasta el 1 de diciembre. De acuerdo con la Ley de Emergencia Agropecuaria, los productores cuentan con diez días hábiles desde el siniestro para declarar las pérdidas.

El trámite puede realizarse de manera online a través del Sistema de Información Agrícola (SIA), con usuario y contraseña, o presencialmente en las delegaciones de la Dirección de Contingencias Climáticas.

Para los productores del Valle de Uco, la delegación regional funciona en Güemes 731, en Tunuyán. También se puede solicitar asistencia telefónica al 0261-157630940. La atención presencial es de lunes a viernes, de 8 a 13.

Qué beneficios pueden recibir los productores

La Ley 9083 contempla beneficios impositivos y fiscales para quienes acrediten daños iguales o superiores al 50% y cumplan con las condiciones previstas en la normativa.

Por su parte, el Fondo Compensador Agrícola prevé pagos para los productores adheridos cuando la afectación ponderada de los cultivos supera ese mismo porcentaje.

Las delegaciones de la Dirección de Contingencias Climáticas

Sede Central:

Boulogne Sur Mer 3050, primer piso, Mendoza.

0261-5213366 / 5213364 / 5213370

Delegación Este:

Viamonte 1000, San Martín.

0263-4420365

Delegación Valle de Uco

Güemes 731, Tunuyán.

0261-157630940

Delegación Sur

Alsina 445, San Rafael.

0260-4438052