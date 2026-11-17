La Libertad Avanza de Tunuyán salió a tomar distancia de la concejal Mariela Endrizzi luego de la difusión de polémicos audios atribuido a la edil, en el que se plantearía la negociación de contratos del Estado por intereses políticos. A través de un comunicado, el espacio expresó su rechazo al contenido de las manifestaciones y aseguró que la dirigente no mantiene vínculos políticos con la conducción departamental.

El pronunciamiento lleva la firma de Fabián Oscar Martínez, presidente de La Libertad Avanza en Tunuyán, quien manifestó el “más enérgico repudio” a las expresiones difundidas. En el documento, el espacio cuestionó cualquier intento de utilizar recursos públicos como moneda de cambio en negociaciones políticas.

“Rechazamos toda práctica que pretenda utilizar los recursos públicos como moneda de cambio. No compartimos ni avalamos esa manera de actuar, que se aparta de los principios de transparencia, honestidad y compromiso con los vecinos que defendemos”, señalaron.

La Libertad Avanza negó tener vínculos políticos con Endrizzi

Uno de los puntos más contundentes del comunicado fue el distanciamiento explícito de la concejal. La conducción departamental aseguró que no mantiene contacto ni coordinación política con Endrizzi y remarcó que sus expresiones y decisiones no representan la postura del espacio.

“Sus expresiones y decisiones no representan la posición de esta conducción ni cuentan con nuestro aval”, subrayaron.

De esta manera, La Libertad Avanza de Tunuyán buscó despegarse de la polémica y dejar en claro que las declaraciones atribuidas a la edil no cuentan con el respaldo de sus autoridades locales.