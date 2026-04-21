Tras la crisis, Mendoza aportará $2 mil millones a la vitivinicultura para mitigar daños

El Gobierno de Mendoza resolvió destinar $2 mil millones para asistir al sector vitivinícola, una de las principales actividades económicas de la provincia. La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y canalizará los fondos a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (organismo orientado al desarrollo productivo local).

La decisión llega en un contexto complejo para la industria del vino, atravesada por múltiples factores que afectan su rentabilidad. La caída del consumo interno y el sobrestock de vino presionan los precios hacia abajo (generando márgenes cada vez más reducidos), lo que impacta directamente en los productores.

Desde el Ejecutivo, encabezado por Alfredo Cornejo, sostienen que la intervención es necesaria para sostener una actividad estratégica. El objetivo es garantizar financiamiento en un escenario donde el sector privado no logra cubrir todas las necesidades (especialmente en etapas clave de producción).

Según se detalla en la normativa, los recursos estarán destinados a cubrir tareas esenciales del circuito productivo. El financiamiento se aplicará a la cosecha de la uva, su traslado a bodegas y los procesos de elaboración (etapas críticas para sostener la cadena vitivinícola).

Además, el decreto deja abierta la posibilidad de ampliar la asistencia en caso de que los fondos iniciales resulten insuficientes. El Gobierno no descarta incrementar la ayuda (si la crisis se profundiza o la demanda del sector así lo exige), en un intento por evitar un mayor deterioro de la actividad.