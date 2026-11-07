Tras la crisis de Corralitos y la salida de Mingorance, Aysam ajusta un plan para evitar nuevos desbordes

Los reiterados desbordes cloacales en Guaymallén obligaron a las autoridades provinciales y municipales a ajustar un plan de contingencia para responder ante nuevas fallas de la Colectora Máxima Noreste, especialmente frente al escenario de tormentas intensas que podría traer el fenómeno de El Niño.

La revisión involucró a Aguas Mendocinas (Aysam), el Departamento General de Irrigación, organismos ambientales y la Municipalidad de Guaymallén. El objetivo es establecer cómo actuar cuando las variaciones de caudal superen la capacidad de conducción del sistema.

El protocolo contempla dos alternativas. El Plan A establece la derivación de líquidos excedentes mediante un sistema de bombeo hacia el predio Oltra, donde se realizaría su disposición transitoria. Si esa capacidad resulta insuficiente, se podrá activar el Plan B, que contempla un vuelco excepcional al Canal Pescara, bajo autorización y controles ambientales.

Según los detalles del esquema aprobado por Irrigación, el primer mecanismo contempla hasta 100 litros por segundo, mientras que la alternativa hacia el canal podrá utilizarse bajo condiciones específicas y con un límite conjunto de operación de 400 litros por segundo.

La discusión tiene un fuerte antecedente político. El 19 de octubre, el intendente Marcos Calvente reclamó públicamente a Aysam soluciones estructurales y cuestionó la falta de inversiones para renovar los colectores. “Guaymallén no puede seguir pagando las consecuencias de la falta de inversiones”, planteó.

Un día después, Humberto Mingorance renunció a la presidencia de Aysam, en medio de los cuestionamientos por los desbordes y de una investigación judicial por el vertido de líquidos cloacales en un canal de riego de Los Corralitos.

Mingorance había sido imputado en esa causa. Aunque oficialmente se argumentaron motivos personales para su salida, la crisis sanitaria y ambiental fue señalada como uno de los factores que precipitaron el recambio. El nuevo titular de la empresa, Darío Hernández, asumió con la problemática de Guaymallén entre sus principales prioridades.

Sin embargo, el protocolo tiene un alcance limitado: permite responder ante nuevos episodios, pero no reemplaza las obras de infraestructura necesarias para resolver el colapso de la colectora. Esa sigue siendo la principal deuda de Aysam con los vecinos afectados.