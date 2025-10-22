Tras la compra de carne de EEUU a Argentina, qué pasará con los precios en Mendoza

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que evalúa ampliar la cuota de importación de carne vacuna desde la Argentina, una medida que podría oficializarse en las próximas semanas y que generó expectativas en el sector ganadero mendocino. Sin embargo, referentes locales piden cautela: advierten que el acuerdo aún carece de precisiones sobre volúmenes, cortes y frigoríficos habilitados para exportar.

José Rizzo, titular de la Cámara de Abastecedores de Carne de Mendoza, explicó que el anuncio “todavía es muy superficial” y que falta claridad sobre los detalles técnicos del acuerdo. “No se sabe qué cortes van a querer, qué tipo de mercadería ni qué frigoríficos estarán autorizados. Si llegara a concretarse, llevará tiempo porque deben venir inspecciones a los frigoríficos locales”, indicó en diálogo con El Sol.

Actualmente, la cuota anual de carne argentina hacia Estados Unidos es de 20.000 toneladas, principalmente de cortes deshuesados, frescos o congelados, según el Ministerio de Economía. Sin embargo, el gobierno norteamericano estaría dispuesto a ampliar ese cupo en medio del conflicto comercial con Brasil, su principal proveedor, para contener los precios internos de su mercado.

Rizzo advirtió que, si bien una mayor demanda externa puede impulsar la economía, también podría generar aumentos en los precios locales. “Argentina no tiene hoy suficiente carne del tipo que ellos piden. Si suben las exportaciones, los valores internos podrían elevarse. Todavía todo es muy preliminar”, remarcó.

Desde la Dirección de Ganadería de Mendoza, su titular Roberto Ríos consideró el anuncio como una señal positiva para la producción nacional. “Veo bien que se amplíen los mercados. Argentina todavía no alcanzó su techo de producción de carne. Si el precio internacional se mantiene favorable, aparecerán nuevos inversores y se fortalecerá la ganadería”, sostuvo.

El funcionario agregó que este año el país podría batir récords de exportación de ganado en pie, lo que, sumado a un posible acuerdo con Estados Unidos, potenciaría el ingreso de divisas y el desarrollo regional.

En lo que va de 2025, las exportaciones argentinas de carne vacuna al mercado norteamericano ya alcanzaron los USD 100 millones, el doble que en el mismo período del año anterior. Con 10.153 toneladas enviadas, Argentina se posicionó como el tercer proveedor de Estados Unidos, detrás de México y Australia.

De confirmarse el aumento de la cuota, el país consolidaría su lugar como exportador premium de cortes de alta calidad, aunque el desafío será sostener la competitividad. “Habrá que trabajar mucho en infraestructura, certificaciones y control de calidad. No alcanza con tener buena carne; hay que garantizar volumen, trazabilidad y estabilidad”, concluyó Rizzo.

El contexto internacional también influye. Brasil, principal exportador mundial, enfrenta tensiones comerciales con Washington, lo que podría beneficiar a la Argentina. Trump confirmó que evalúa aumentar los aranceles a la carne brasileña hasta un 50%, una decisión que abriría espacio para proveedores alternativos. “Compraríamos carne de res de Argentina”, dijo el mandatario en el Air Force One, al ser consultado sobre las medidas para bajar los precios internos en EE.UU.

Durante el primer semestre de 2025, Brasil exportó 156.000 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos por USD 791 millones. Si los nuevos aranceles se concretan, esos volúmenes podrían reducirse drásticamente, posicionando a la Argentina como la gran beneficiada de un cambio en el mapa mundial de la carne.