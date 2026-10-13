Tras la cirugía, el Vaticano confirmó que el papa León XIV tiene cáncer de pulmón

El Vaticano confirmó este martes 13 de octubre que el papa León XIV padece cáncer de pulmón, luego de que fuera sometido a una intervención quirúrgica en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma. El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar se conoció después de la operación, durante la cual los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La noticia generó preocupación entre los fieles de todo el mundo, aunque desde la Santa Sede llevaron tranquilidad al informar que la cirugía resultó exitosa y el Pontífice, de 71 años, ya se encuentra en recuperación.

El procedimiento estuvo a cargo de un equipo médico encabezado por el cirujano torácico Stefano Margaritora. La intervención se realizó mediante una técnica videoasistida, que permite operar a través de pequeñas incisiones, y se desarrolló sin complicaciones.

Cómo se descubrió el cáncer del papa León XIV

El problema de salud comenzó a conocerse públicamente el domingo 11 de octubre, cuando el propio León XIV anunció, después del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, que debía someterse a una operación.

En aquella oportunidad, explicó que los médicos habían detectado un pequeño nódulo pulmonar durante unos controles de rutina y que, por recomendación profesional, había decidido extirparlo.

El Pontífice aseguró entonces que la lesión se encontraba bien localizada y había sido descubierta en una fase inicial. También agradeció las muestras de afecto de los fieles y pidió que lo acompañaran con sus oraciones.

Sin embargo, después de la intervención de este martes, el Vaticano confirmó que el nódulo correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón.

Qué es el adenocarcinoma pulmonar que le diagnosticaron

El adenocarcinoma pulmonar es un tumor maligno que se origina en células glandulares del pulmón. Pertenece al grupo de los cánceres de pulmón de células no pequeñas y representa aproximadamente entre el 40% y el 45% de los casos de cáncer pulmonar.

Una de sus particularidades es que puede desarrollarse sin presentar síntomas evidentes durante las primeras etapas, lo que dificulta su detección temprana.

Entre las manifestaciones que pueden aparecer se encuentran la tos persistente, las dificultades respiratorias, el dolor torácico y la pérdida de peso sin una causa aparente. No obstante, estos síntomas no necesariamente están presentes en todos los pacientes.

El pronóstico depende de distintos factores, especialmente del estadio de la enfermedad, las características del tumor y la posibilidad de extirparlo completamente mediante cirugía.

El Vaticano confirma que el Papa León XIV padece cáncer de pulmón.



La Sala de Prensa de la Santa Sede ha publicado un comunicado oficial en el que confirma que el Santo Padre ha sido intervenido de un adenocarcinoma pulmonar, diagnóstico confirmado mediante un examen histológico… pic.twitter.com/a8StgtMaQx — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 13, 2026

Cómo sigue la salud del Papa y qué pasará con sus actividades

Tras la intervención, León XIV permanecerá internado aproximadamente una semana en el hospital Gemelli, donde los profesionales seguirán de cerca su evolución.

El Vaticano suspendió sus compromisos públicos hasta el 20 de octubre para facilitar su recuperación. Los resultados definitivos de los estudios permitirán determinar si necesita algún tratamiento adicional.

La situación también genera interrogantes sobre su próxima gira por Sudamérica, prevista para noviembre, que incluye visitas a Argentina, Uruguay y Perú. Por el momento, su realización dependerá de la evolución del Pontífice y de las recomendaciones médicas.

El diagnóstico representa el primer problema importante de salud conocido desde que León XIV asumió el liderazgo de la Iglesia católica en mayo de 2025, tras la muerte del papa Francisco.

Mientras continúa su recuperación, la atención internacional permanece puesta en los próximos partes médicos de la Santa Sede, que permitirán conocer con mayor precisión el alcance de la enfermedad y los pasos a seguir en su tratamiento.