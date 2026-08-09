Tras la apertura de la ruta 7, qué tener en cuenta para ir a la montaña y disfrutar de la nieve

Tras las intensas nevadas registradas durante las últimas semanas en alta montaña, apareció una ventana de buenas condiciones meteorológicas, lo que permitió la apertura de la ruta 7. En ese contexto miles de mendocinos y turistas pudieron ascender y disfrutar de la nieve en los lugares habilitados en Penitentes Park y Los Puquios, además de poder apreciar el paisaje de la cordillera mendocina.

Uno de los sectores más visitados es Puente del Inca, mientras que también concentran gran movimiento los espacios habilitados para disfrutar de actividades recreativas en la nieve.

El Puente del Inca es uno de los lugares más visitados (Foto: Gobierno de Mendoza).

En Penitentes Park y Los Puquios se pueden realizar actividades como trineo, esquí y snowboard. Además, ambos espacios cuentan con propuestas gastronómicas, alquiler de indumentaria y distintas alternativas lúdicas para disfrutar de la jornada en la montaña.

Los dos parques también ofrecen promociones que pueden consultarse a través de sus redes sociales.

Dónde se pueden usar trineos y deslizadores

La gran cantidad de nieve acumulada también llevó a reforzar las recomendaciones vinculadas con el uso de trineos, culipatines, deslizadores y otros elementos para deslizarse.

Por razones de seguridad, estos elementos solamente pueden utilizarse en sectores expresamente habilitados, como los parques de nieve.

El sábado miles de turistas colmaron alta montaña (Foto: Gobierno de Mendoza).

En este sentido, se reforzaron los controles en la zona con la participación de los organismos de seguridad y de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Las Heras, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar que las actividades recreativas se desarrollen en espacios seguros. Ante cualquier emergencia, se debe comunicar al 911.

Qué tener en cuenta antes de emprender el viaje

Las autoridades recomendaron consultar previamente el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas antes de iniciar el ascenso, debido a que las condiciones de circulación en la Cordillera pueden modificarse rápidamente.

Para circular por Alta Montaña es obligatorio portar cadenas. También se recomienda llevar abrigo adicional, agua, líquido anticongelante para el vehículo, ropa impermeable y un cambio de calzado y medias.

A su vez, se aconseja evitar el consumo excesivo de cafeína para favorecer una adecuada hidratación durante la permanencia en altura.

Una vez en la montaña, tanto la Policía de Mendoza como Gendarmería Nacional son las autoridades a las que se debe prestar especial atención, tanto para la circulación vehicular como para el desplazamiento de peatones y el uso de los espacios habilitados.

Un operativo especial para quienes suben a la montaña

Cabe resaltar que el importante movimiento de visitantes es acompañado por un operativo de prevención y seguridad en el que participan organismos nacionales, provinciales y municipales.

El despliegue reúne a Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza y distintas áreas del Gobierno de Mendoza, entre ellas el Ente Mendoza Turismo (Emetur) y el Ministerio de Gobierno. También participan los municipios de Luján de Cuyo y Las Heras, a través de sus equipos y de la Guardia Urbana Municipal (GUM).

El objetivo es ordenar la circulación, asistir a los viajeros y reforzar los controles en los sectores donde se concentra una mayor cantidad de personas.

Desde los organismos que intervienen solicitaron a quienes visiten la Alta Montaña respetar las indicaciones del personal de seguridad y de las autoridades que trabajan en el corredor.