Tras la amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras, se reportaron varios hechos similares en todo el país

Este miércoles, las alarmas se encendieron en la comunidad educativa mendocina luego de que en una escuela de Las Heras se encontrara un mensaje que amenazaba con un tiroteo dentro del establecimiento. Lo que en principio parecía un hecho aislado, con el correr de las horas se convirtió en uno de los tantos que se dieron en distintos puntos del país durante la jornada.

La amenaza en el colegio de Las Heras

Durante horas de esta mañana las alarmas saltaron en la escuela 4-143 El Algarrobal, en Las Heras, donde apareció una amenaza de tiroteo en uno de sus baños. Esta situación que derivó en la intervención de la Justicia y la activación de protocolos de seguridad.

El escrito fue advertido por alumnos y luego comunicado a los padres, quienes dieron aviso a las autoridades. A partir de ese momento, se activaron los procedimientos correspondientes para determinar el origen del mensaje.

Con el correr de los minutos trascendería el contenido de las amenazas. El mensaje generó mayor preocupación entre las familias cuando se anoticiaron de que éste incluía referencias a otros célebres atentados ocurridos en distintas partes del mundo. En medio de la confusión, y ante el temor de una tragedia, algunos padres optaron por no enviar a sus hijos al establecimiento o retirarlos durante la jornada.

Un fenómeno que se replicó en distintos lugares del país

Esta preocupante problemática se expandió a distintas latitudes del país. Después de que saltaran las alarmas en Las Heras, fueron trascendiendo amenazas de características similares en al menos otras siete instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Neuquén. En varios casos, los mensajes incluían advertencias explícitas sobre supuestos tiroteos con que se perpetrarían, principalmente, este 15 de abril.

Uno de los episodios se reportó en la escuela IPEM 142 de La Falda, Córdoba, donde un cartel en un baño motivó un operativo policial. En La Plata, en tanto, apareció una pintada en la Escuela N°26 de Villa Elisa con un mensaje similar, lo que también generó preocupación en la comunidad educativa.

¿Amenaza real o reto viral?

Si bien se tomaron todos los recaudos que ameritaba cada una de las amenazas, las autoridades de seguridad se encuentran analizando si estas advertencias responden a un fenómeno viral difundido en redes sociales, o si realmente hay algún tipo de organización detrás.

De este modo, mientras avanzan las investigaciones, los distintos establecimientos afectados a las amenazas reforzaron controles de seguridad y mantienen medidas preventivas para evitar este tipo de situaciones.

Cabe recordar que toda esta catarata de amenazas llegan poco tiempo del trágico antecedente ocurrido en Santa Fe, donde en un colegio un alumno mató de un disparo a un compañero.