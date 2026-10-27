Tras fuertes reclamos y algunos accidentes, buscan tapar los pozos de la Ruta 7: en qué zonas están trabajando

Las tareas para recuperar el pavimento de la Ruta Nacional 7 avanzan luego de cientos de reclamos por el deteriorado estado del asfalto. La intervención se desarrolla después de varios días de precipitaciones que complicaron la circulación y agravaron el estado de la calzada.

La empresa Caminos del Aconcagua, concesionaria del Corredor Cuyo, sector de la ruta 7 comprendido entre Desaguadero y el cruce fronterizo, informó que los equipos están colocando mezcla asfáltica en caliente y sellador, una vez que las condiciones meteorológicas permitieron trabajar sobre una superficie seca. El sector intervenido se extiende desde el kilómetro 1.056 hasta el 1.063,5. Cabe recordar que la firma asumió la operación de la ruta el 7 de octubre.

De acuerdo con la concesionaria, el sector presenta un desgaste extendido que se acumuló durante años sin intervenciones estructurales ni tareas profundas de mantenimiento. Las precipitaciones de las últimas dos semanas agravaron el problema, con desprendimientos del asfalto y nuevos pozos, además de un mayor deterioro de los existentes.

Qué trabajos se están haciendo y en qué zonas

El registro de intervenciones informado por la empresa se inicia el 16 de octubre, con tareas en la intersección de la ruta con calle Costa Flores. A partir del 21 de octubre, los trabajos se localizaron entre Cochabamba y Cobos, donde las cuadrillas continuaron con distintas tareas de reparación durante los días siguientes.

Las lluvias condicionaron el avance del operativo. El 23 de octubre fue necesario suspender las tareas previstas por las precipitaciones, mientras que el 24 y el 25 los equipos recurrieron a material granular procedente del fresado del pavimento, conocido como RAP, para rellenar los pozos y compactarlos.

Ese procedimiento se utilizó como una respuesta de emergencia para mejorar transitoriamente la calzada. La colocación de asfalto en caliente requiere que el pavimento esté seco; de lo contrario, la mezcla no se adhiere correctamente y puede desprenderse.

Al mismo tiempo, la firma trabaja junto con ingenieros especializados en infraestructura vial en la preparación de un proyecto ejecutivo para la rehabilitación estructural del tramo. Esa obra todavía se encuentra en etapa de elaboración, mientras continúan los trabajos sobre la calzada.