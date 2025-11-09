Tras el triunfo del Xeneize, ¿cómo quedó el historial entre Boca y River?

Este domingo, Boca y River se vieron las caras en la Bombonera, en un encuentro de vital trascendencia de cara a la clasificación para la Copa Libertadores 2026. En un partido que tuvo un primer tiempo soporífero, pero que levantó el nivel en el complemento, el Xeneize fue superior al equipo de Marcelo Gallardo y se terminó imponiendo por 2 a 0.

Los encargados de darle la victoria a los ahora conducidos por Claudio Úbeda fueron Ezequiel Zeballos -la gran figura de la tarde- y Miguel Merentiel. El triunfo no sólo le dio tres puntos a Boca, sino que -además de la satisfacción de prolongar el mal momento del Millonario- significó el regreso de Boca a la Copa Libertadores luego de dos años.

💙💛 ¡Ganó el Superclásico y se clasificó a la CONMEBOL #Libertadores 2026! Bienvenido @BocaJrsOficial. pic.twitter.com/lBvh4lXUyZ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 9, 2025

Ahora bien, ¿cómo quedó el historial entre los dos clubes más convocantes del país? Lo primero que hay que decir es que el Xeneize lidera los cruces entre ambos, con cinco partidos a favor.

En total, se enfrentaron 265 veces, de las cuales Boca se impuso en 93, mientras que River lo hizo en 88 ocasiones, y empataron 84 partidos.

Cabe destacar que estos números incluyen tanto el amateurismo como el profesionalismo, como así también los enfrentamientos en los distintos tipos de copas.

Si se toman en cuenta sólo los torneos de liga local -como fue el caso del partido disputado este domingo-, los números arrojan que se enfrentaron 217 veces: Boca ganó en 78 ocasiones, River en 73 y empataron 66 juegos.

Por su parte, en copas locales son 16 los encuentros jugados, de los cuales el Xeneize ganó 3, el Millonario 5 y empataron los 8 restantes.

Finalmente, en el plano internacional se vieron las caras 32 veces: Boca se quedó con 11 juegos, River con 10 e igualaron los otros 11.