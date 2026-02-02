Tras el temporal, abre nuevamente el paso a Chile

A raíz de las fuertes tormentas que afectaron la alta montaña, el Paso Internacional Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile por la Ruta Nacional 7, estuvo inhabilitado desde el viernes pasado. Después de tres días sin actividad, las autoridades decidieron habilitar nuevamente el cruce fronterizo este lunes desde las 8:00 hs, en el marco del horario de verano, permitiendo así la circulación las 24 horas del día para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

El cierre había sido dispuesto como medida preventiva por la inestabilidad climática en la zona cordillerana, donde las tormentas complicaron el tránsito y la seguridad vial en el sector. Durante el fin de semana, la acumulación de nieve y lluvia obligó a interrumpir el paso para evitar riesgos a los viajeros.

Mientras se esperaba la apertura, más de 150 vehículos quedaron acumulados en las inmediaciones, especialmente en la zona de Uspallata, a la espera de poder continuar su viaje una vez habilitado el paso.

Para quienes optaron por alternativas, el Paso Internacional Pehuenche, que une Malargüe con el centro de Chile, permaneció operativo con sus horarios habituales y fue utilizado por parte de los viajeros durante el fin de semana de cierre del Cristo Redentor.

Pronóstico:

Para este lunes, en alta montaña, se espera una jornada con cielo despejado en alta montaña y condiciones estables durante el día. El martes, en tanto, continuará la estabilidad en cordillera con cielo totalmente despejado.