Tras el reclamo del Papa, Milei abre la puerta a más fondos para universidades y discapacidad

El Gobierno de Javier Milei comenzó a flexibilizar su postura en la negociación del Presupuesto 2027 y admitió la posibilidad de incrementar los recursos destinados a universidades nacionales y prestaciones por discapacidad. El movimiento político llega apenas días después de la visita del papa León XIV a la Argentina, durante la cual pidió especial atención a los sectores más vulnerables y defendió el papel de la educación.

Aunque desde la Casa Rosada no vincularon directamente las concesiones con las palabras del Pontífice, la coincidencia no pasó inadvertida en el Congreso, donde distintos bloques opositores habían reclamado que el mensaje papal se tradujera en decisiones presupuestarias concretas

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Del mensaje del Papa a las negociaciones del Presupuesto

Durante su paso por el país, León XIV hizo especial hincapié en la protección de las personas con discapacidad, los jubilados y el fortalecimiento del sistema educativo.

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, expresó el Pontífice, en una de las definiciones que mayor repercusión política generaron.

Sus palabras fueron retomadas por legisladores opositores, que exigieron modificaciones al proyecto enviado por Milei al Congreso.

Ahora, según informó TN, el Ejecutivo está dispuesto a garantizar los fondos para las prestaciones por discapacidad y avanzar en un acuerdo con las universidades nacionales que contemple mayores recursos y posibles beneficios vinculados con las contribuciones patronales.

Las concesiones que analiza el Gobierno

En materia universitaria, las autoridades académicas reclaman un presupuesto de 11 billones de pesos para 2027, una cifra superior a la contemplada inicialmente por el Ejecutivo.

Las conversaciones todavía no derivaron en un acuerdo definitivo, pero el oficialismo reconoce que deberá realizar modificaciones para conseguir los respaldos legislativos.

En paralelo, también negocia con los gobernadores la incorporación de obras públicas y otros reclamos vinculados con recursos provinciales.

La Libertad Avanza pretende obtener dictamen el 17 de noviembre y llevar el Presupuesto al recinto de Diputados el 25 de noviembre, para luego tratarlo en el Senado durante diciembre.

El desafío será compatibilizar las concesiones con el equilibrio fiscal que Milei considera innegociable.

Mientras tanto, el debate presupuestario vuelve a colocar en el centro de la escena dos cuestiones que el Papa pidió priorizar durante su visita: la educación y la protección de las personas con discapacidad.