Tras el informe nacional sobre el ausentismo en Mendoza, la DGE salió a responder

Un relevamiento de la organización Argentinos por la Educación encendió alarmas al ubicar a Mendoza como la quinta provincia con más ausentismo en escuelas secundarias. El 49% de los estudiantes faltó al menos 15 veces en el año, una cifra que, aunque levemente por debajo del promedio nacional, refleja una problemática persistente en el sistema educativo.

El informe se basa en datos del operativo Aprender 2024 y muestra un crecimiento del ausentismo a nivel país (del 44% en 2022 al 51% en 2024). En Mendoza, en tanto, el aumento fue menor (pasó del 48% al 49%), aunque la provincia se destaca por tener más alumnos con entre 20 y 29 faltas y menos estudiantes con asistencia perfecta (un indicador que agrava el escenario).

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, tomó distancia de la metodología del informe (la Dirección General de Escuelas mide el ausentismo como porcentaje total de clases perdidas), pero no negó la situación. Según datos oficiales, en 2025 los estudiantes mendocinos faltaron al 17% de las clases (lo que equivale a casi 38 días en un ciclo lectivo de 190 días).

El funcionario admitió que el número es elevado y lo vinculó a un cambio cultural tras la pandemia (se relajaron los niveles de exigencia en las familias respecto a la asistencia). También destacó el rol social de las escuelas (se brindan más de 60 mil raciones diarias de almuerzo y cientos de desayunos y meriendas), lo que refuerza la importancia de garantizar la presencialidad.

Frente a este escenario, el Gobierno reimpulsó medidas para mejorar el presentismo. Se volvió a exigir un mínimo del 80% de asistencia para aprobar el año y se implementaron programas de seguimiento como Líderes de Asistencia (docentes que contactan a las familias y monitorean casos). El objetivo oficial es claro: reducir el ausentismo a entre el 10% y el 15% y mejorar el rendimiento escolar en toda la provincia.