Search
Instagram Facebook Twitter
muni
El día después

Tras el incendio de la municipalidad, Guaymallén suspendió las licitaciones

La decisión se fundamenta en la pérdida total de operatividad tras el incendio en el tercer piso del edificio municipal.

La Municipalidad de Guaymallén atraviesa una crisis operativa sin precedentes. Tras el incendio que afectó severamente el centro de cómputos y la base de datos de la comuna, el intendente, Marcos Calvente, oficializó mediante el decreto 1502, la suspensión de todos los procesos de licitación pública programados para las próximas semanas.

Esta medida es una consecuencia directa del Estado de Emergencia Administrativa, Tecnológica y Operativa declarado apenas un día antes bajo el Decreto N.º 1501-2026.

De este modo, la decisión se fundamenta en la pérdida total de operatividad tras el incendio en el tercer piso del edificio municipal, sector donde se concentraba toda la infraestructura tecnológica y la base de datos de la comuna.

El siniestro dejó al municipio sin la infraestructura digital necesaria para garantizar la transparencia y el cumplimiento legal de los actos administrativos.

El incendio, que se originó en las primeras horas del martes, provocó daños devastadores en el equipamiento digital de la municipalidad. El fuego alcanzó áreas críticas y forzó el desalojo completo del edificio ubicado en calle Libertad.

Si bien se logró evacuar a todo el personal sin lamentar heridos, la destrucción de los servidores bloqueó por completo la posibilidad de abrir pliegos licitatorios o continuar con la tramitación digital de expedientes.

ETIQUETAS:

incendiolicitacionesGuaymallen

+ Noticias

El día después

Tras el incendio de la municipalidad, Guaymallén suspendió las licitaciones

Por: Belén García

CRISIS EN LOS MUNICIPIOS

Martín Aveiro se movilizó con intendentes de todo el país hacia el Ministerio de Economía: ¿cuál fue el motivo?

Por: Redacción NDI

inseguridad

Un vecino se despertó, quiso salir de casa y le habían robado el auto en Tunuyán

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

Homenaje al rock nacional: tres bandas mendocinas se presentan en el Teatro Mendoza

Por: Violeta Díaz Costa

experiencias

Tupungato invita a ser parte de “Astroturismo con Gustito a Malbec”

Por: Redacción NDI

Reunión

Jaliff y la Suprema Corte: los temas clave de la primera reunión tras su asunción en Justicia

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter