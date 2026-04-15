Tras el incendio de la municipalidad, Guaymallén suspendió las licitaciones

La Municipalidad de Guaymallén atraviesa una crisis operativa sin precedentes. Tras el incendio que afectó severamente el centro de cómputos y la base de datos de la comuna, el intendente, Marcos Calvente, oficializó mediante el decreto 1502, la suspensión de todos los procesos de licitación pública programados para las próximas semanas.

Esta medida es una consecuencia directa del Estado de Emergencia Administrativa, Tecnológica y Operativa declarado apenas un día antes bajo el Decreto N.º 1501-2026.

De este modo, la decisión se fundamenta en la pérdida total de operatividad tras el incendio en el tercer piso del edificio municipal, sector donde se concentraba toda la infraestructura tecnológica y la base de datos de la comuna.

El siniestro dejó al municipio sin la infraestructura digital necesaria para garantizar la transparencia y el cumplimiento legal de los actos administrativos.

El incendio, que se originó en las primeras horas del martes, provocó daños devastadores en el equipamiento digital de la municipalidad. El fuego alcanzó áreas críticas y forzó el desalojo completo del edificio ubicado en calle Libertad.

Si bien se logró evacuar a todo el personal sin lamentar heridos, la destrucción de los servidores bloqueó por completo la posibilidad de abrir pliegos licitatorios o continuar con la tramitación digital de expedientes.