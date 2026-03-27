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MERCADO CAMBIARIO

Tras el fallo por YPF, el dólar oficial subió $15 mientras que el blue cayó

La cotización oficial de la divisa norteamericana cerró en $1.405. En contrapartida, el tipo de cambio paralelo bajó $10.

Este viernes, tras cerrar a la baja durante varias rondas, el dólar oficial rebotó y cerró a $1.405 para la venta en el Banco Nación, en una jornada en la que subió $15 respecto del jueves. En contrapartida, el dólar blue registró una baja y terminó por debajo de ese valor.

A pesar del rebote registrado este viernes, el dólar oficial acumuló su tercera baja semanal consecutiva, con un retroceso de $8 en el balance de los últimos días. Según estimaciones del mercado, el tipo de cambio mayorista se encamina a cerrar marzo en torno a los $1.388,50.

Por su parte, el dólar blue mostró un comportamiento inverso y cayó $10 en la jornada. Con este movimiento, cerró la semana en 1.395 para la compra y $1.415 para la venta, lo que implicó una baja del 0,71% respecto del jueves.

Entre los tipos de cambio financieros, las cotizaciones operaron con subas. El dólar MEP se ubicó en $1.421,35, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.470,12. Por su parte, el dólar tarjeta o turista -que incluye un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias- se posicionó en $1.826,50.

Cabe destacar que este movimiento se dio en un día atravesado por el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en el caso YPF, el cual anula la condena que obligaba al país a pagar US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera.

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