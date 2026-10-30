Tras el escándalo en Boulogne Sur Mer, la Bicameral de Seguridad recorrerá la cárcel de San Rafael

La seguridad penitenciaria vuelve a quedar bajo la lupa en Mendoza. La Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura realizará el próximo lunes 2 de noviembre una visita institucional a la Colonia Granja Penal, Unidad 10 El Cerrito, en San Rafael, en una semana atravesada por la toma de rehén de un penitenciario en el complejo Boulogne Sur Mer.

La recorrida del grupo que comanda el diputado peronista Germán Gómez, está prevista para las 10.30 y forma parte de una jornada de trabajo que tendrá continuidad en el Concejo Deliberante de San Rafael, donde los legisladores mantendrán una reunión con concejales del departamento a partir del mediodía. La agenda concluirá con un encuentro de cierre de la comisión, previsto para las 13.

La visita se producirá menos de una semana después del episodio registrado el martes 27 de octubre en el pabellón 16 de Boulogne Sur Mer, cuando dos internos tomaron como rehén al agente penitenciario Mauro Alejandro Zugasti para reclamar cambios en el régimen de visitas y su traslado al complejo Almafuerte.

La situación se extendió durante aproximadamente siete horas y terminó con la liberación del trabajador, quien no sufrió lesiones. Sin embargo, el episodio tuvo un desenlace trágico fuera del establecimiento: su madre y su tía murieron en un accidente de tránsito cuando viajaban hacia la cárcel para acompañarlo, luego de conocer lo que estaba ocurriendo.

Tras la resolución del conflicto, el gobernador Alfredo Cornejo anunció que los dos internos involucrados serían incorporados al régimen de Muy Alto Perfil, el de máxima seguridad del Servicio Penitenciario, y descartó que fueran trasladados a Almafuerte, como reclamaban.

En ese contexto, la recorrida de los legisladores por El Cerrito adquiere relevancia dentro de la agenda de control institucional sobre el sistema carcelario provincial. La Unidad 10 es uno de los establecimientos penitenciarios de la zona Sur y cuenta con sectores de alojamiento y administración propios.

Por ahora, la convocatoria no detalla qué aspectos específicos serán inspeccionados ni si se abordarán formalmente los problemas de seguridad registrados en Boulogne Sur Mer.