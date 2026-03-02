Tras el discurso de Milei, a cuánto cotiza el dólar oficial este lunes

En una jornada marcada por la expectativa política, el inicio de las sesiones ordinarias de 2026 en el Congreso dejó huellas tanto en el ámbito legislativo como en las pizarras cambiarias.

Tras el mensaje del presidente Javier Milei, el dólar oficial experimentó un ajuste de $15, posicionándose en $1.435 para la venta. En contraste, el dólar blue mostró mayor estabilidad, manteniéndose en los $1.425, mientras que las opciones financieras operaron con brechas contenidas: el MEP se ubicó en $1.427 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.472.

Un ambicioso cronograma legislativo para 2026

Por tercera vez desde su asunción, Milei encabezó la apertura del año parlamentario el 1 de marzo. Con un discurso de tono firme y crítico hacia los sectores opositores, el mandatario delineó lo que será la hoja de ruta del oficialismo para los próximos meses.

El anuncio central fue la promesa de enviar y debatir un paquete de 90 reformas estructurales a lo largo de todo el año. Según detalló el Jefe de Estado, el objetivo es desarticular y reconstruir la “arquitectura jurídico-institucional” de la Argentina, asegurando que el Congreso tendrá actividad ininterrumpida mes a mes.

El Ejecutivo encara este nuevo período en un contexto ambivalente. Si bien durante el último año logró avanzar con puntos clave de su programa económico, el inicio de 2026 está signado por:

Conflictividad institucional: El uso del veto presidencial ha generado roces crecientes con las bancadas opositoras.

Clima de negocios: La reacción del mercado, con un leve movimiento en el oficial, refleja una mirada atenta a la capacidad del Gobierno para consolidar su poder legislativo.

El rumbo de las próximas semanas determinará si el oficialismo logra una convivencia estratégica con el Parlamento o si se profundiza el esquema de confrontación directa en un año que asoma como determinante para la gestión.