Tras el discurso de apertura de sesiones en el Congreso, Milei agasajará en Olivos a los legisladores aliados

Este martes, en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso -donde el domingo brindará el habitual discurso de inicio del ciclo legislativo- se dio a conocer que el presidente Javier Milei invitó a legisladores de La Libertad Avanza y de bloques aliados a un agasajo en la Quinta de Olivos.

De acuerdo a trascendidos, el encuentro se producirá luego de la intervención del Presidente en el Congreso, prevista para las 21 de este domingo, la cual será transmitida por cadena nacional y tendría una duración de aproximadamente 45 minutos. En ese marco, se conoció que el menú será asado y que cada invitado “pagará su parte”.

La invitación se da en un contexto en el que el oficialismo obtuvo importantes triunfos en ambas cámaras del Congreso durante las sesiones extraordinarias. Entre ellos se destacan la media sanción en Diputados al proyecto que baja la edad de imputabilidad y la reforma laboral, que ya contaba con el aval del Senado pero que, tras la eliminación del artículo referido a las licencias por enfermedad, deberá volver a la Cámara Alta.

Milei ya había recibido en Olivos a los diputados que apoyaron su veto a la ley de movilidad jubilatoria.

De este modo, tras el discurso de este domingo en el Congreso, Milei viajará a Olivos junto a su gabinete, donde recibirá al grupo de legisladores invitados. El objetivo del encuentro es agradecer “el trabajo realizado durante las sesiones extraordinarias” y “apuntalar una cargada agenda legislativa para este año”.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el Mandatario organiza un encuentro de estas características, ya que en septiembre de 2024 había recibido en la quinta presidencial a los diputados que avalaron en el Congreso su veto a la ley de movilidad jubilatoria, a quienes calificó de “héroes”. En aquella oportunidad, los asistentes abonaron $20.000 y el menú incluyó asado, ensalada, vino y mousse como postre.