Tras el derrame cloacal en los Corralitos, Guamallén decidió eximir de tasas a los vecinos afectados

El Concejo Deliberante de Guaymallén aprobó una ordenanza que exime del pago de tasas municipales a vecinos afectados por los derrames cloacales registrados en el distrito de Los Corralitos. La medida alcanza a inmuebles ubicados sobre calle 2 de Mayo y sectores de Severo del Castillo, una de las zonas más comprometidas por la contaminación.

La disposición comenzó a regir este viernes y se mantendrá vigente mientras continúen las obras de remediación ambiental que ejecuta AySaM. Además del alivio tributario, el municipio anunció asistencia técnica y legal para los damnificados, operativos periódicos de limpieza y fumigación, y campañas informativas vinculadas a posibles riesgos sanitarios derivados de la contaminación.

La decisión del cuerpo deliberativo coincide con el avance de la investigación judicial por el vuelco de líquidos cloacales sin tratamiento en un cauce de riego de la zona. En las últimas horas fueron imputados el presidente de AySaM, Humberto Mingorance; el gerente general, Darío Hernández; y el responsable operativo, Carlos Sifuentes, por su presunta responsabilidad en los hechos investigados.

La causa es impulsada por el fiscal Gabriel Blanco y tomó mayor relevancia tras la intervención del Departamento General de Irrigación, que aplicó a la empresa estatal una millonaria sanción económica. Mientras la Justicia busca determinar responsabilidades, los trabajos de saneamiento y la asistencia a los vecinos continúan en el distrito afectado.