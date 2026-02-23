Tras el contundente triunfo en Luján, Allasino y Cornejo inauguran el parque solar Anchoris

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, encabezarán la inauguración del Parque Solar Anchoris. La actividad contará con la presencia de las máximas autoridades de la empresa Genneia: su presidente, Jorge Brito, y el CEO, Bernardo Andrews, acompañados por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

La inauguración se produce apenas días después del contundente triunfo electoral de Luján de Cuyo el pasado domingo. Los resultados no solo ratificaron la gestión de Allasino, sino que mostraron que la alianza entre el gobernador y el intendente funcionó.

Luján cosechó el 59% de los votos en las elecciones municipales y consiguió cinco bancas en el Concejo Deliberante.

Lo que meses atrás se leía como una relación de tensión política, hoy se transformó en una alianza consolidada. Este acercamiento busca fortalecer la gobernabilidad y priorizar una agenda de desarrollo conjunta, con el Parque Solar Anchoris como el primer gran símbolo de esta nueva etapa de cooperación entre la Provincia y el municipio lujanino.

El proyecto, ejecutado por Genneia, representa un avance significativo en la transición energética de Mendoza. La presencia de Jorge Brito y Bernardo Andrews subraya la importancia de la inversión privada en la provincia, bajo un marco de seguridad jurídica y metas ambientales claras.