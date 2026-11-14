Tras el caos aéreo, Estados Unidos reanudó los vuelos: qué se sabe hasta ahora y cómo afectó a la Argentina

Estados Unidos comenzó a recuperar la normalidad en sus aeropuertos después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) levantara la suspensión nacional de despegues que había paralizado el sistema aéreo durante varias horas. Sin embargo, la reanudación de las operaciones no terminó con las complicaciones: miles de pasajeros todavía sufren demoras y las aerolíneas deben reorganizar los servicios afectados por el colapso.

El impacto fue de gran escala. De acuerdo con un análisis de la firma especializada Cirium, cerca de 1,5 millones de personas resultaron afectadas por cancelaciones, reprogramaciones y demoras. Durante el viernes, más de 15.000 vuelos registraron inconvenientes en todo el país y las proyecciones anticipaban otros 3.000 servicios afectados durante este sábado, como consecuencia de las alteraciones acumuladas.

Qué dijeron las autoridades sobre el origen de la falla

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que el episodio estuviera relacionado con un ciberataque o un atentado. También negó que la interrupción tuviera alguna vinculación con la reciente caída de servicios informáticos de Microsoft.

“No hubo ningún ciberataque“, afirmó el funcionario, quien además aseguró que “el público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Ningún vuelo corrió peligro“.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó el colapso a las limitaciones de una infraestructura tecnológica obsoleta y a una sobrecarga en los enrutadores de red. Según la explicación oficial, la combinación de equipos nuevos con sistemas antiguos habría provocado inconsistencias en los datos y problemas de comunicación entre los pilotos y los centros de control que obligaron a interrumpir las operaciones.

Ante esa situación, la FAA ordenó detener las salidas como medida preventiva. Una vez que los sistemas comenzaron a recuperarse, el organismo autorizó la reanudación de los vuelos domésticos y dio inicio al proceso de normalización de las operaciones.

Cómo afecta a los vuelos desde Argentina

La paralización también tuvo repercusiones en los servicios que conectan Argentina con Estados Unidos. Sin embargo, con el levantamiento de la restricción, se informó que los vuelos programados desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Norteamérica operarán con normalidad, aunque algunos podrían registrar demoras.

En ese marco, cabe resaltar que hasta el momento, no se reportaron cancelaciones de rutas desde Ezeiza hacia Estados Unidos como consecuencia de este episodio.