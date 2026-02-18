Tras el anuncio del paro, Milei habló de “conspiranoia” y agitó la polémica

En medio de la convocatoria de la CGT a un paro nacional de 24 horas, el presidente Javier Milei publicó un mensaje críptico en X que avivó la polémica política. En paralelo, el entorno digital del oficialismo lanzó críticas contra el dueño de la Fábrica Argentina de Telas Engomadas (Fate), la cual confirmó el cese total de sus operaciones en su planta de Virreyes.

El mandatario se expresó en redes sociales con un mensaje breve y enigmático. “Conspiranoico yo? Fin.”, publicó en su cuenta de X, horas después de que la central obrera confirmara una huelga de 24 horas para este jueves y advirtiera que “La Argentina se paralizará de punta a punta”.

https://twitter.com/JMilei/status/2024136311284678676

La medida sindical se enmarca en el rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. En conferencia de prensa, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, junto a los cosecretarios Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, aseguró que no se oponen a discutir cambios en el sistema laboral, pero advirtió que “no estamos en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos”.

En la “calle online”, los libertarios cargaron contra el dueño de Fate

En paralelo, el debate político se trasladó a las redes sociales. Referentes del oficialismo y usuarios identificados con La Libertad Avanza cargaron contra el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate y Aluar, luego de que la compañía despidiera a unos 920 trabajadores.

El influencer Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, publicó un extenso mensaje en el que cuestionó la fortuna del empresario y lo vinculó con gestiones kirchneristas y políticas proteccionistas.

https://twitter.com/GordoDan_/status/2024150875787116959

Otros usuarios libertarios criticaron a Madanes Quintanilla por presuntas ganancias excesivas y por no adaptarse a la apertura de importaciones. El propio Milei se sumó a la discusión digital al repostear mensajes críticos contra el empresario, incluyendo uno del exgobernador Carlos Ruckauf, quien lo calificó como “un personaje siniestro”.

Con la huelga convocada y el debate legislativo en marcha, la tensión entre el Gobierno, los sindicatos y el sector empresarial se profundiza, en una jornada que anticipa un escenario de fuerte confrontación política y social.