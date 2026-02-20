Search
MERCADO CAMBIARIO

Tras aprobarse en Diputados la reforma laboral, el dólar oficial perforó la barrera de los $1.400

Este viernes, la cotización oficial de la divisa estadounidense registró valores que no se veían desde octubre de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas de medio término.

Luego de que durante la madrugada de este viernes, y pese al paro general de la CGT, la Cámara de Diputados aprobara la reforma laboral impulsada por Javier Milei -lo que significó un triunfo más del oficialismo en el Congreso-, la cotización del dólar oficial perforó la barrera de los $1.400 y cerró la semana con el valor más bajo en cuatro meses.

De este modo, la divisa estadounidense se comercializó a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en la pizarra del Banco de la Nación Argentina. Esto significó un retroceso de $15 respecto del cierre del jueves, lo que hizo que cerrara por debajo de los $1.400 por primera vez desde octubre de 2025.

En los bancos, en tanto, el promedio del tipo de cambio minorista para la venta se ubicó entre $1.405 y $1.470, con una cotización máxima de $1.472.

Por su parte, en el mercado informal el blue también registró una baja y retrocedió $10, para cotizar en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Por otra parte, el dólar mayorista se posicionó en $1.375 y, tras ceder $14, cerró en un valor que no se registraba desde antes de las elecciones de medio término del pasado mes de octubre.

