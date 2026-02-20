Tras aprobarse en Diputados la reforma laboral, el dólar oficial perforó la barrera de los $1.400

Luego de que durante la madrugada de este viernes, y pese al paro general de la CGT, la Cámara de Diputados aprobara la reforma laboral impulsada por Javier Milei -lo que significó un triunfo más del oficialismo en el Congreso-, la cotización del dólar oficial perforó la barrera de los $1.400 y cerró la semana con el valor más bajo en cuatro meses.

De este modo, la divisa estadounidense se comercializó a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en la pizarra del Banco de la Nación Argentina. Esto significó un retroceso de $15 respecto del cierre del jueves, lo que hizo que cerrara por debajo de los $1.400 por primera vez desde octubre de 2025.

En los bancos, en tanto, el promedio del tipo de cambio minorista para la venta se ubicó entre $1.405 y $1.470, con una cotización máxima de $1.472.

Por su parte, en el mercado informal el blue también registró una baja y retrocedió $10, para cotizar en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Por otra parte, el dólar mayorista se posicionó en $1.375 y, tras ceder $14, cerró en un valor que no se registraba desde antes de las elecciones de medio término del pasado mes de octubre.