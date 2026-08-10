Tras 8 años, comenzó el juicio del “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz: cuándo termina

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Diaz comenzó este lunes Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

El debate inició luego de que el juez Carlos Bruniard ratificara la fecha y rechazara el pedido de suspensión presentado por la defensa del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados.

Tras 8 años, el debate se inició en horario matutino en los tribunales porteños para juzgar al cantante por el hecho ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano el 18 de julio de 2018.

Las audiencias se reanudará el próximo miércoles 12, y las jornadas subsiguientes continuarán el 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y 2, 7, 9 y 14 de septiembre desde las 10.30, mientras se espera que 70 testigos declaren.

El cantante de 54 años anunció frente a los magistrados que “va a declarar más adelante”, no recordó su número de DNI y contó que sufre problemas de hipertensión y diabetes.

La defensa, a cargo del abogado Javier Marino, solicitó suspender la audiencia porque el músico se quedó dormido en diversas ocasiones, pero el Tribunal no hizo lugar a ese pedido.

Además, los jueces dictaron su absolución por el delito de privación ilegítima de la libertad y amenazas a su amiga Florencia Batalla y su mánager, Claudia Crespo, tras la petición de Marino.

Los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola representan a una de las hijas de Cristian Maximiliano Díaz.

Antes del proceso, la defensa pretendía frenar las 11 audiencias previstas para agosto y septiembre bajo el argumento de que existían recursos pendientes de resolución que impedían avanzar según el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación, pero los magistrados respaldaron la postura de la fiscalía.

El fiscal Sandro Abraldes, al frente de la Fiscalía General N° 27, se opuso formalmente al planteo de la defensa y dictaminó: “La realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado”.

Abraldes, remarcó además que “la participación en un debate oral no puede ser considerada una actividad riesgosa en sí misma como lo pretende instalar la laboriosa defensa oficial”, haciendo referencia a las recientes reapariciones públicas del cantante en recitales, entrevistas y publicaciones en redes sociales.

A su turno, el juez Gustavo Goerner encabezó el voto del tribunal -al que adhirieron los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro- y ratificó la aptitud psiquiátrica del acusado basándose en las conclusiones periciales.

El expediente principal reconstruye lo sucedido durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando Álvarez y Díaz mantuvieron una discusión en el complejo habitacional Samoré. En medio de la pelea, el artista extrajo una pistola calibre 6.35 del bolsillo de su campera y le disparó en la cabeza a la víctima; una vez que esta cayó al suelo, le propinó tres disparos más, provocándole lesiones cefálicas fatales y una hemorragia interna.

La causa había alcanzado la instancia de juicio en noviembre de 2018, pero en 2021 y en marzo de 2023 el trámite fue frenado debido a los dictámenes del Cuerpo Médico Forense sobre su salud mental.