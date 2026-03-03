Transporte Vendimia 2026: estos son los precios promocionales, recorridos y horarios para cada evento

Con la agenda cargada de actividades por la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Gobierno de Mendoza dispuso un operativo especial de transporte para facilitar el acceso a los principales eventos y garantizar traslados seguros durante la semana vendimial.

El miércoles 4 de marzo se realizará la tradicional Fiesta de la Cosecha y, para esa jornada, el servicio de transporte será gratuito.

Los asistentes podrán combinar cualquier línea regular con los recorridos del Grupo 600, cuyo punto de conexión será el Control ubicado en Independencia 2690, en Las Heras. Desde allí partirán las unidades hacia el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli.

Horarios de ida: de 17:00 a 21:00.

de 17:00 a 21:00. Regreso: de 23:30 a 02:30.

Acto Central y Repetición en el Teatro Griego

Para el Acto Central del sábado 7 de marzo y la Repetición del domingo 8, se habilitará un servicio especial pago hacia el Teatro Griego Frank Romero Day.

Inicio sábado 7: 17:00.

17:00. Inicio domingo 8: 18:00.

18:00. Tarifa: $2100 por tramo.

$2100 por tramo. Medios de pago: tarjeta SUBE, SUBE digital y medios electrónicos habilitados.

El recorrido conectará el centro mendocino con el teatro, atravesando puntos estratégicos como Godoy Cruz y Perú, Las Heras, Juan B. Justo y la zona del Parque General San Martín, hasta el acceso al predio del espectáculo. El regreso se realizará por un trayecto similar en sentido inverso.

Además, se dispondrán cuatro unidades de piso bajo con rampa para personas con discapacidad, con traslado gratuito desde Godoy Cruz y Perú hasta la entrada principal del teatro, tanto en el Acto Central como en la Repetición.

Lunes 9 y martes 10: mismo esquema y tarifa

Para las noches del lunes 9 y martes 10 de marzo, el operativo se repetirá con idéntico recorrido y valor.

Inicio del servicio: desde las 17:00.

desde las 17:00. Tarifa: $2100 por tramo.

Taxis y remises con tarifa diferencial

Durante la semana vendimial también regirá un esquema especial para taxis y remises que partan desde zonas delimitadas hacia el Teatro Griego.

Taxi: $15.000.

$15.000. Remis: $16.000.

Las tarifas promocionales aplicarán para viajes iniciados dentro de los siguientes límites:

Norte: Suipacha, Coronel Plaza, Avenida San Martín y Alberdi.

Sur: Zanjón Frías, Yrigoyen y Brasil.

Este: Avenida Gobernador Videla.

Oeste: inmediaciones del Teatro Griego.

En caso de iniciar el viaje fuera de esos perímetros, el valor se calculará según lo que marque el taxímetro.