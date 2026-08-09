Tránsito: de qué se trata el proyecto para endurecer los narcotest

Con el objetivo de reducir los siniestros viales evitables, la diputada mendocina Macarena D’Ambrogio (La Libertad Avanza) presentó una iniciativa legislativa para ajustar las leyes 9024 (Tránsito) y 9099 (Código Contravencional), endureciendo el régimen de sanciones para quienes manejen bajo la influencia de drogas.

El espíritu del proyecto apunta a integrar las normativas vigentes en un único marco legal para tapar los vacíos que hoy permiten a los conductores eludir los controles.

Las claves de la iniciativa:

Negarse equivale a dar positivo: someterse al narcotest será obligatorio. Quien se niegue a realizar la prueba sin justificación incurrirá en una falta gravísima, recibiendo de forma automática las mismas penas administrativas que si hubiese dado positivo.

Escala de penas según el tipo de droga: Riesgo bajo (Cannabis y derivados): Sanciones de entre 3.000 y 6.000 Unidades Fijas (UF) y la quita de la licencia por un periodo de 30 a 180 días. Riesgo medio y alto (Cocaína, opiáceos, anfetaminas o policonsumo): Se contemplan penas severas que incluyen arresto de hasta 120 días, multas que escalan hasta las 11.000 UF y la suspensión del carnet por un máximo de 545 días.

Sin atenuantes de trabajo comunitario: para las infracciones graves no existirá la opción de conmutar las multas o la detención por tareas comunitarias. Además, será obligatoria la asistencia a capacitaciones sobre conducción responsable y adicciones.

Retención de vehículos y recorte en la vigencia del carnet

La reforma del artículo 99 bis determina que los vehículos secuestrados por dar positivo en alcohol o drogas no se devolverán hasta que el infractor liquide la sanción impuesta.

Por otra parte, se introduce un castigo a la reincidencia: aunque la regla general mantendrá la vigencia de la licencia por 10 años (para menores de 65 años), quienes vuelvan a dar positivo verán reducido el plazo de renovación a 5 años.

Protocolo de evaluación para los agentes de tránsito

Para evitar la discrecionalidad en los operativos, la ley exigirá que los inspectores labren un acta fundamentada antes de requerir la prueba. El agente deberá constatar de forma objetiva al menos un síntoma visible de alteración psicofísica —como incoherencia al hablar, pupilas anómalas, fallas de coordinación o conductas erráticas—.

De aprobarse la propuesta, el Ejecutivo provincial dispondrá de un plazo de 90 días para reglamentar los equipos homologados, los límites tolerados y el protocolo técnico que utilizarán las Fuerzas de Seguridad.