Transición energética: qué hacía un grupo de investigadores en Ciudad

Una importante reunión de intercambio y colaboración se llevó a cabo en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza donde participaron investigadores del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE-CONICET, Argentina), la Pontificia Universidad Católica de Campinas (São Paulo, Brasil) y la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), entre otros profesionales

Este encuentro se da en el marco de la Red Internacional de Investigadores para la Transición Energética y Políticas Públicas, con la participación de representantes del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE–CONICET), el municipio capitalino, y especialistas de Brasil y Paraguay para avanzar en estrategias aplicadas a la gestión urbana.

La mencionada red está integrada por equipos de Argentina, España, Brasil y Paraguay —entre ellos INAHE-CONICET, CSIC-España, FAPESP-Brasil y CONACYT-Paraguay— y tiene como objetivo fortalecer la vinculación entre el sistema científico-tecnológico y las políticas públicas, con foco en la transición energética y la sostenibilidad de las ciudades.

Dieron su presente la doctora y profesora Claudia Cotrim Pezzuto y la doctora Lia Toledo Moreira Mota, ambas pertenecientes a la Pontificia Universidad Católica de Campinas (Brasil); la arquitecta y urbanista Sylvia Angelini, del municipio de Jundiaí; la doctora Fátima Yubero, de la Universidad Autónoma de Asunción (Paraguay); Ayelén Villalba, Noelia Alchapar, por parte del INAHE–CONICET CCT Mendoza y la vicedirectora del instituto, Erica Norma Correa Cantaloube.

Durante su estadía, los investigadores desarrollaron una agenda de trabajo con el municipio a fin de concretar un intercambio académico, fomentando la cooperación institucional y la generación de conocimiento aplicado.

En este contexto, se presentaron dos proyectos internacionales que abordan desafíos concretos de las ciudades contemporáneas. Por un lado, el proyecto RESFRIA, impulsado por el Programa de Pesquisa en Políticas Públicas de FAPESP, que promueve estrategias para reducir la temperatura urbana mediante el uso de materiales de baja absorción térmica, superficies permeables y mejoras en fachadas y pavimentos.

Por otro lado, el proyecto TEnerTEf, desarrollado en el marco del Programa de Cooperación Internacional CONICET–CONACYT–FAPESP, orientado a fortalecer la resiliencia energética y ambiental a través de soluciones como techos fríos, compensación de dióxido de carbono y producción de hidrógeno.

Además, el espacio permitió compartir experiencias internacionales sobre planificación urbana y soluciones constructivas innovadoras para reducir el impacto del calor en las ciudades, una problemática cada vez más presente en América Latina.