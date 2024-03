Transformación digital: el 75% de las PyMEs de Mendoza no cuenta con un portal web

El Ministerio de Producción, a través del Instituto de Desarrollo Comercial (IDC), realizó un importante relevamiento de los principales corredores comerciales de la provincia para determinar el nivel de digitalización de las PyMEs y el potencial de crecimiento de zonas urbanas en cada oasis productivo.

La iniciativa, que tuvo por objetivo determinar el nivel de digitalización de las PyMEs en cuanto a uso de página web, redes sociales, comercio electrónico, georreferenciación y Google My Businnes, ponderó una muestra aleatoria bajo la metodología de tipo no probabilística exploratoria.

Como resultado, se obtuvieron un total de 898 encuestas distribuidas entre los departamentos que confirman el denominado Gran Mendoza (532), Zona Este (141), Valle de Uco (179) y Zona Sur (46). Los comercios relevados pertenecen a las zonas donde mayor concentración comercial se registra.

Del informe se destacan dos datos de relevancia que tienen que ver con el uso de portales web y presencia/promoción, en redes sociales como Facebook, X e Instagram. En cuanto al primer punto, se pudo constatar que el 74,8% de los encuestados no cuenta con página web.

En cuanto a la participación de comercios con productos y servicios en redes sociales, se supo que del total de los encuestados, el 74,3% tiene presencia en al menos una de ellas. Ahora bien, la participación en plataformas sociales no implica la venta. En este sentido, desde el IDC explicaron que el 80,4% de los comerciantes no vende sus productos y servicios por medios electrónicos.

Otro dato, no menor, tiene que ver con la georreferenciación, así como el uso del producto Google Businnes. Al respecto, el informe detalla que prácticamente la mitad de los locales comerciales hacen uso de estas herramientas que permiten localizarlos rápidamente y de manera gratuita.

Distribución por zona

El informe permite determinar el desarrollo comercial de cada zona productiva de la provincia. Sobre este punto, se pudo conocer que en Gran Mendoza el 69% de los comercios encuestados (532) no cuenta con portal web, poco más del 42% no hace uso de las herramientas de Google y el 80,8 no hace uso de plataformas de comercialización online. Sin embargo, el 74,3% de los encuestados dijo tener al menos una red social donde promociona sus productos o servicios.

En segundo lugar, se encuentran los departamentos que conforman el Valle de Uco (Tunuyán, San Carlos y Tupungato). En estos departamentos, el informe arrojó que del total de comercios relevados, el 85,4% no tiene página web, el 61,5% hace uso de Google Maps y Google My Businnes, el 63,8% cuenta con redes sociales y el 90,8% no vende online.

Zona Este, con 141 encuestas, lanzó como resultado que el 82,7% de los comercios no tiene página web, el 50% hace uso de Google Maps y Google My Businnes, el 77,10% cuenta con redes sociales y el 90,7% no vende online.

Por último, en Zona Sur, los datos arrojaron que del total de las encuestas realizadas (46) el 75,6% de los comercios no tiene página web, el 34,1% no hace uso de Google Maps y Google My Businnes, el 100% cuenta con redes sociales mientras que el 91,7% no vende online.

Herramientas adaptadas al sector

Esta información es sumamente relevante para la institución ya que le permite, al igual que el resto de los relevamientos que impulsa, diagramar herramientas en base a las necesidades expresadas desde el sector privado.

Desde el IDC se viene trabajando en la generación de más y mejores herramientas para el desarrollo y posicionamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. Tras la pandemia de COVID-19 los procesos de digitalización avanzaron considerablemente. Sin embargo, a la luz de los resultados de la encuesta, hay un gran potencial de crecimiento en cuanto a transformación digital en la provincia.

Posibilidades de crecimiento

Si bien en líneas generales las cifras muestran datos negativos en varios puntos, desde el IDC entienden que son una verdadera posibilidad de desarrollo y crecimiento para las PyMES mendocinas. Al respecto, se pudo apreciar que el Valle de Uco, en comparación con el resto de los oasis productivos de la provincia, es el de mayores posibilidades a la hora de poder incorporar herramientas de posicionamiento y venta online.

Esto, para la entidad dependiente de la cartera de Producción, resalta la necesidad de impulsar acciones concretas que permitan a los comerciantes de esta región, acceder a más y mejores herramientas para su desarrollo y crecimiento profesional.