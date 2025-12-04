Transferencias a familiares y amigos: cuál es el monto límite antes de los controles de ARCA

Con la llegada de las fiestas, el movimiento digital de dinero entre familiares y amigos se dispara y, con ello, también los controles fiscales. Este año, ARCA fijó en $50 millones el umbral para transferencias que no generan reportes automáticos, un dato clave para evitar complicaciones en pleno cierre de 2025.

El organismo recordó que este límite aplica tanto para operaciones entre cuentas bancarias como para billeteras virtuales de personas físicas. Superar ese monto no significa que la operación sea ilegal, pero sí que será informada de inmediato a ARCA, que podrá activar mecanismos de verificación y análisis.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero anunció además que reforzará su sistema de monitoreo durante diciembre, especialmente sobre movimientos de usuarios con ingresos no declarados o actividad informal, dos indicadores que suelen encender alertas en los tableros electrónicos del organismo.

El marco normativo se apoya en la Resolución General 5512/2024, que establece que mientras los envíos no superen los $50.000.000 en diciembre, no se generarán reportes automáticos, aunque esto no implica quedar fuera del alcance de la fiscalización. La clave, explican especialistas, es comprender que los controles pueden activarse igualmente si la operación resulta atípica para el perfil financiero del usuario.

Qué ocurre al superar los $50 millones

Cuando una transferencia excede ese umbral, los bancos y las fintech están obligados a comunicarla a ARCA. A partir de ese aviso, el organismo puede solicitar documentación para comprobar el origen de los fondos o incluso derivar el caso a la UIF si sospecha lavado de activos.

Entre los documentos más frecuentes que pueden solicitarse se encuentran:

Contratos de compraventa o recibos de pago

Facturas emitidas (monotributo o régimen general)

Recibos de sueldo o constancias jubilatorias

Inscripción en AFIP

Certificados de origen de fondos firmados por un contador

Qué hacer si la transferencia queda en observación

En caso de que ARCA o el banco detengan una operación para revisarla, los especialistas recomiendan actuar con rapidez y orden:

Presentar de inmediato toda la documentación que respalde el origen del dinero.

Anticipar al banco la llegada de fondos elevados , especificando monto y procedencia.

, especificando monto y procedencia. Evitar fraccionar grandes sumas en varias transferencias, ya que esa práctica suele generar aún más alertas en los sistemas.

Si la persona no logra justificar la procedencia del dinero, los riesgos pueden ir desde multas y bloqueos temporales de cuentas hasta la participación de la UIF, encargada de investigar sospechas de lavado.