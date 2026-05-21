Traición a los mendocinos: los dos legisladores que cinco años atrás votaron a favor de Zona Fría y ahora se dieron vuelta

La reciente media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación para recortar drásticamente el régimen de Zona Fría no solo dejó una gran preocupación en miles de hogares mendocinos por el inminente impacto tarifario, sino que también abrió una grieta política profunda en la representación local.

El eje del debate y de los pases de factura en el recinto giró en torno al drástico cambio de postura de figuras clave del oficialismo provincial, particularmente el actual ministro de Defensa, en funciones de diputado, Luis Petri y la legisladora radical Pamela Verasay.

Ambos dirigentes formaron parte del bloque de ocho diputados nacionales por Mendoza que votaron de manera afirmativa el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, el cual focaliza los subsidios energéticos y elimina el criterio geográfico para 17 departamentos de la provincia. Los legisladores respondieron al pedido del gobernador Alfredo Cornejo, que también cambió de postura porque en su paso por el Congreso como diputado votó a favor de Zona Fría.

La oposición no tardó en recordar que, hace apenas unos años, la postura de ambos era diametralmente opuesta.

Del festejo en 2021 al rechazo en 2026

En junio de 2021, cuando el Congreso de la Nación debatió y sancionó la Ley 27.637 que incorporó a casi todo el territorio de Mendoza dentro de los beneficios de la Zona Fría, el radicalismo mendocino cerró filas a favor de la medida. En aquel momento, Luis Petri ocupaba una banca como diputado nacional y Pamela Verasay se desempeñaba como senadora, cargo desde el cual convalidó la ampliación del beneficio que otorgaba descuentos de entre el 30% y el 50% en las boletas residenciales de gas.

Aquel consenso transversal de las fuerzas políticas mendocinas para defender el bolsillo de los usuarios locales contrasta con el panorama actual.

Cinco años después, alineados con la política de fuerte reducción del gasto público de la Casa Rosada y bajo el argumento de sanear las cuentas fiscales y eliminar “distorsiones populistas” en el sistema energético, tanto Petri como Verasay dieron luz verde al desguace de la norma que ellos mismos supieron avalar.

“Mendoza se encuentra en el mismo lugar geográfico, tiene el mismo clima del 2021. Y el gobernador Cornejo, siendo diputado en esta banca, levantó las dos manos apoyando este régimen en el 2021, pero hoy manda a sus legisladores a votar en contra, a quitarle a los mendocinos este beneficio”, señaló el diputado peronista y ex intendente de San Rafael, Emir Félix.

Félix también chicaneó los argumentos del bloque libertario, que calificó al sistema de subsidios geográficos como una medida de corte populista: “Si este es un régimen populista, que se lo digan a Cornejo, que se lo digan a Luis Petri, que se lo digan a todos los legisladores que lo votaron en el 2021”.