Un hecho lamentable se vivió anoche en el departamento de La Paz, ya que dos camiones chocaron y como consecuencia del mismo murió uno de los camioneros que no fue identificado. La víctima fatal no pudo escapar del vehículo y murió quemado ya que no pudo escapar de las llamas.

El accidente se produjo pasadas las 22 en la ruta 7 km 884, donde se ubica la rotonda de La Primavera. Los dos camiones -uno cargado con aceite y el otro con ajos- colisionaron y se produjo un incendio donde uno de los conductores logró salir pero el otro quedó atrapado.

Fotos: Gentileza Carlos Sosa

Al llegar al lugar, luego de un llamado al 911, personal policial constató que tras el fatal desenlace de este trágico accidente de camiones.

El principal testigo fue el chofer del primer camión, un hombre de origen cordobés; que logró descender del vehículo y que tuvo una crisis de nervios por la situación.

Interviene la Oficina Fiscal de Cría 22° de la Paz.