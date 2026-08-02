Trágico accidente en Godoy Cruz: un hombre murió al chocar contra un colectivo en el Acceso Sur

Un hombre murió este domingo por la mañana tras protagonizar un violento choque contra un colectivo sobre el Acceso Sur, a la altura de Rodríguez Peña, en Godoy Cruz. Además de la víctima fatal, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales.

Según el reporte policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 7:35 cuando un llamado al 911 alertó sobre un choque entre un colectivo Mercedes-Benz que prestaba un servicio privado de turismo con destino a Alta Montaña y un Volkswagen Bora.

La reconstrucción del hecho marcó que el rodado mayor circulaba de norte a sur por el Acceso Sur cuando fue impactado desde atrás por el automóvil. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del Bora murió en el lugar.

Además de la víctima fatal, en el automóvil viajaban otras dos personas: una joven de 20 años que sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore, mientras que el otro acompañante fue derivado inconsciente al Hospital Central, donde quedó bajo atención médica.

En el colectivo, una pasajera presentó una cervicalgia y fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado, aunque no requirió traslado.

Mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar, efectivos de Policía Vial realizaron las tareas de ordenamiento del tránsito y las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque.