Tragedia: una niña de diez años murió tras ser atropellada por un camión municipal de Junín

Una niña de 10 años murió este miércoles por la mañana en Junín, luego de protagonizar un siniestro vial mientras circulaba en bicicleta junto a su padre. El hecho ocurrió alrededor de las 7:45 en el distrito de Philipps, en la intersección de las calles Circunvalación y Pablo Rosales, donde chocaron la bicicleta y un camión municipal.

De acuerdo con el reporte policial, la menor avanzaba por la ciclovía ubicada sobre el margen oeste de Circunvalación, en dirección de sur a norte. En ese momento, un camión Iveco que circulaba por el lugar realizó una maniobra de giro hacia el oeste y se produjo la colisión.

Como consecuencia del impacto, la niña murió en el lugar. El conductor del vehículo, un hombre de 63 años, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Por disposición de la ayudante fiscal, intervino personal de Policía Científica para realizar las pericias y determinar cómo se produjo el accidente.