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Accidente fatal

Tragedia: una niña de diez años murió tras ser atropellada por un camión municipal de Junín

l accidente ocurrió en el distrito de Philipps, en la intersección de Circunvalación y Pablo Rosales. La niña circulaba en bicicleta junto a su padre cuando se produjo el impacto.

Una niña de 10 años murió este miércoles por la mañana en Junín, luego de protagonizar un siniestro vial mientras circulaba en bicicleta junto a su padre. El hecho ocurrió alrededor de las 7:45 en el distrito de Philipps, en la intersección de las calles Circunvalación y Pablo Rosales, donde chocaron la bicicleta y un camión municipal.

De acuerdo con el reporte policial, la menor avanzaba por la ciclovía ubicada sobre el margen oeste de Circunvalación, en dirección de sur a norte. En ese momento, un camión Iveco que circulaba por el lugar realizó una maniobra de giro hacia el oeste y se produjo la colisión.

Como consecuencia del impacto, la niña murió en el lugar. El conductor del vehículo, un hombre de 63 años, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Por disposición de la ayudante fiscal, intervino personal de Policía Científica para realizar las pericias y determinar cómo se produjo el accidente.

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