Tragedia: una mujer perdió la vida tras volcar en la Ruta 7

En la mañana de este sábado, un hecho lamentable tuvo lugar en el departamento de Luján de Cuyo, más específicamente en el kilómetro 1075 de la Ruta 7. Y es que, una persona falleció tras chocar en un Chevrolet Spin.

Según informaron, la conductora estaba circulando de oeste a este, cuando llegó al kilómetro indicado y perdió el dominio del vehículo. Lo que provocó que terminara dando tumbos y quedando sobre la calzada mirando hacia el este.

Estos golpes terminaron provocando el fallecimiento de Noelia Emilce Valles de 38 años, además de que su acompañante quedó internada en el Hospital Central con diversas lesiones.