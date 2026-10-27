Tragedia: las mujeres fallecidas en un accidente eran familiares del penitenciario tomado como rehén

La toma de rehenes ocurrida en la cárcel de Boulogne Sur Mer tuvo un desenlace trágico fuera del establecimiento penitenciario. Dos mujeres que murieron en un accidente de tránsito en San Martín eran familiares del agente penitenciario que permaneció retenido por dos internos. Las víctimas viajaban desde La Paz para obtener información sobre la situación del joven.

El accidente ocurrió cuando la camioneta de la Municipalidad de La Paz en la que se trasladaban chocó contra un árbol. Como consecuencia del impacto, fallecieron la madre y la tía del penitenciario, mientras que los otros ocupantes sobrevivieron.

La utilización de un vehículo oficial para trasladar a la familia generó interrogantes que fueron respondidos por el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, quien explicó las circunstancias en las que se organizó el viaje y defendió la actuación del municipio.

Por qué las víctimas viajaban en una camioneta municipal

Según relató Ubieta, la familia se enteró durante la noche de que el joven había sido tomado como rehén en el penal de Boulogne Sur Mer. Aparentemente, la noticia llegó a través de un video que comenzó a circular y en el que aparecía el agente retenido por los internos.

La situación provocó una profunda desesperación entre sus familiares, especialmente en su madre, quien decidió viajar para estar cerca de su hijo.

Ante la emergencia, solicitaron asistencia a la Municipalidad de La Paz, que dispuso una camioneta para realizar el traslado.

El intendente explicó que La Paz no cuenta con servicios permanentes de transporte público hacia la Ciudad de Mendoza, ni dispone de taxis o remises que permitan resolver fácilmente un traslado durante la noche.

“El departamento de La Paz no tiene líneas de colectivo permanentes para la ciudad de Mendoza, ni hay servicio de remisería ni de taxi. No es tan fácil para las personas, a cierta hora, llegar hasta un lugar en Mendoza”, señaló.

Ubieta aseguró que facilitar vehículos municipales ante situaciones de emergencia es una práctica habitual en el departamento.

Quién autorizó el traslado de la familia

El jefe comunal detalló que los preventores municipales habían ingresado a cumplir funciones a las 23 y se encontraban de guardia cuando recibieron el pedido de asistencia.

Según explicó, los agentes tomaron conocimiento de lo sucedido a través de la propia familia y se inició el procedimiento para disponer de una movilidad.

Ubieta aclaró que los traslados deben ser comunicados a un superior, quien informa la situación y solicita la autorización correspondiente.

El intendente insistió en que no se trató de un procedimiento extraordinario, ya que el municipio suele colaborar con vecinos que necesitan trasladarse de urgencia a hospitales u otros destinos.

“No es la primera vez que ocurre y seguramente no será la última de trasladar gente hacia un nosocomio o hacia algún lugar de Mendoza o por ahí de San Luis”, afirmó.

Además, aseguró que la camioneta estaba en condiciones de circular y defendió la decisión de asistir a la familia.

“Nosotros estamos tranquilos porque hemos actuado como corresponde. Creo que como actuaría cualquier persona en el caso mío, tratando de brindar una solución a una familia que estaba desesperada”, expresó.

Quiénes viajaban en la camioneta y cómo están los sobrevivientes

De acuerdo con la información proporcionada por Ubieta, en el vehículo viajaban la madre, la tía y un hermano del penitenciario, además de preventores municipales.

Las dos mujeres fallecieron como consecuencia del accidente, mientras que el hermano del agente y los trabajadores municipales se encontraban fuera de peligro, según confirmó el intendente.

Las circunstancias que provocaron el choque deberán ser esclarecidas por la investigación judicial.

Mientras tanto, el agente penitenciario logró recuperar la libertad después de permanecer retenido por dos internos en el pabellón 16 de Boulogne Sur Mer.