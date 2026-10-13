Tragedia en Tupungato: murió un joven tras un violento accidente en calle La Gloria

Un hombre murió tras un accidente vial ocurrido durante la madrugada de este martes en calle La Gloria, en Tupungato, cuando el automóvil en el iba a bordo chocó contra árboles y dio varios trompos antes de terminar dentro de un zanjón. Además, los otros cuatro ocupantes del rodado resultaron heridos, dos de los cuales salieron despedidos del vehículo durante la secuencia.

El siniestro ocurrió cerca de las 00:35. Según declaró el conductor (18) de un Toyota Corolla circulaba de norte a sur cuando sufrió la rotura de un neumático, perdió el dominio del rodado y se produjo el accidente.

El auto impactó contra árboles ubicados a ambos lados de la calzada y, después de dar varios trompos, terminó en el zanjón del lateral oeste. Durante el recorrido, dos de los pasajeros que viajaban en los asientos traseros salieron despedidos.

Tras el accidente, varios equipos de emergencia trabajaron en el lugar. Intervinieron efectivos de la Comisaría 20°, Policía Vial, Policía Científica, personal de Tránsito Municipal y Bomberos. Debido a las lesiones, los ocupantes del vehículo fueron derivados al Hospital Scaravelli.

El saldo de la tragedia en Tupungato

Uno de los ocupantes del vehículo fue diagnosticado con traumatismo torácico de moderado a severo y fue derivado de urgencia al Hospital Scaravelli. Pese a los esfuerzos del personal médico, a las 6:40 el CEO Valle de Uco informó su fallecimiento.

Por su parte, el conductor sufrió politraumatismos leves y quedó en observación. Otro de los pasajeros presentó politraumatismos moderados.

Un cuarto ocupante sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, politraumatismos graves y una hemorragia interna. El reporte también indicó que el otro pasajero presentó un traumatismo torácico leve y fue derivado para realizarle una tomografía.

Cabe resaltar que el conductor tuvo un resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre en el dosaje realizado tras el siniestro. Las circunstancias del accidente quedaron bajo investigación.