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Tragedia en Tupungato: murió la segunda víctima del accidente en calle La Gloria

Una joven de 21 años falleció en el hospital Scaravelli tras el siniestro vial ocurrido durante la madrugada del martes 13. En el accidente también había muerto un joven de 18 años.

La tragedia vial ocurrida sobre calle La Gloria, en Tupungato, sumó una nueva víctima fatal. Milagros Marcela Paz, de 21 años, falleció a las 14.30 en el hospital Scaravelli, donde permanecía internada como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.

La joven viajaba a bordo de un Toyota Corolla junto a Jorge Daniel Baigorria, de 18 años, quien también perdió la vida a raíz del siniestro ocurrido durante la madrugada del martes 13.

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones de la cochería Bragagnolo, en jurisdicción de la Comisaría 20° de Tupungato. Tras confirmarse el fallecimiento de Paz desde la guardia del hospital Scaravelli, las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Tupungato.

Con la muerte de la joven, el accidente se cobró la vida de dos personas. Por el momento, la información oficial difundida no aporta detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el siniestro ni sobre las causas que provocaron el desenlace fatal.

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