Tragedia en Tupungato: dos adolescentes fallecieron tras chocar en moto

En la madrugada de este domingo, el departamento de Tupungato recibió una trágica noticia. Y es que dos jóvenes de 17 y 18 años fallecieron tras accidentarse en motocicleta en la Avenida Correa, a metros de la Bodega Covitu.

Según informaron, los jóvenes estaban viajando por la avenida desde el este hacia el oeste, cuando el conductor de 17 años perdió el control del rodado por motivos desconocidos y terminaron impactando contra un poste de la luz.

El golpe provocó la muerte instantánea de ambos chicos, por lo que al llegar el personal del Servicio de Emergencias Coordinado no pudo hacer nada para salvarlo.

En el lugar trabajó personal de Comisaría 20 y Policía Científica.