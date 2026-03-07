Search
VUELCO FATAL

Tragedia en San Rafael: una niña de 8 años murió en un accidente vial en la Ruta 143

La pequeña viajaba junto a su familia cuando el automóvil en el que se trasladaban perdió el control y terminó volcando. El conductor del vehículo sufrió politraumatismos y fue hospitalizado.

Una niña de ocho años murió este viernes en un trágico accidente vial ocurrido en el departamento de San Rafael, luego de que el automóvil en el que viajaba junto a su familia volcara sobre la Ruta 143. El conductor del rodado, un hombre de 31 años, sufrió politraumatismos y debió ser hospitalizado.

De acuerdo con la información policial, el siniestro se produjo pasadas las 13 cuando una pareja y dos menores circulaban en un Citroën Xantia por la avenida Hipólito Yrigoyen, tramo que forma parte de la mencionada ruta nacional, a la altura del ingreso a la ciudad de San Rafael.

Por motivos aún desconocidos, el conductor perdió el dominio del vehículo, el cual derrapó hacia la banquina y terminó volcando sobre el costado sur de la calzada, quedando con las ruedas hacia arriba.

Luego de recibir el aviso del accidente, personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar del hecho, donde un médico constató el fallecimiento de la niña que viajaba como acompañante en el vehículo. En el automóvil también iban a bordo una mujer mayor de edad y otra menor de 4 años, cuyo estado de salud no ha trascendido hasta el momento.

Por su parte, el conductor fue asistido por los profesionales de la salud, quienes le diagnosticaron politraumatismos y dispusieron su traslado al hospital Schestakow para una mejor atención.

En el lugar trabajó personal de Policía Vial y tomó intervención la fiscalía de Tránsito del Sur provincial, que investiga las circunstancias en que se produjo el accidente.

San Rafaelaccidente vialruta 143

Por: Lucian Astudillo

