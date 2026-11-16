Tragedia en San Martín: una mujer de 32 años murió tras ser atropellada

Una mujer de 32 años murió el domingo por la noche luego de ser atropellada por un automóvil cuando cruzaba por una senda peatonal en el departamento San Martín. Tras el accidente, la víctima fue trasladada al Hospital Perrupato, donde falleció horas después.

Según el reporte policial, el siniestro se registró alrededor de las 22:35. De acuerdo a lo manifestado por el conductor del automóvil, un Volkswagen Gol, el accidente se produjo mientras circulaba por Ruta 50 hacia el oeste cuando, al llegar al cruce, impactó contra la mujer, que atravesaba la calzada en dirección norte.

La víctima fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladada al Hospital Perrupato. Posteriormente, desde el centro asistencial informaron su fallecimiento.

Por disposición de la Oficina Fiscal, al conductor, de 22 años, le realizaron un dosaje de alcohol que arrojó resultado negativo. Además, se ordenó la retención del vehículo y la realización de las actuaciones correspondientes.