Tragedia en San Martín: un motociclista murió tras chocar contra un camión

Un motociclista de 29 años murió este martes por la mañana en un violento accidente sobre Ruta 7, en San Martín, luego de chocar contra la parte trasera de un camión que circulaba en la misma dirección. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 985, en la zona de Alto Verde.

Según la información policial el accidente se produjo entre un camión Iveco 170-30 con semirremolque y una motocicleta Honda 150 cc. En el reporte se indica que ambos circulaban hacia el Oeste cuando, por causas que aún son materia de investigación, el rodado menor impactó desde atrás contra el transporte de carga.

Al lugar del accidente acudió personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que como consecuencia del choque, el motociclista había fallecido en el lugar.

Por su parte, el conductor del camión, un hombre de 42 años oriundo de Pergamino, Buenos Aires, resultó ileso. Además, el dosaje de alcohol realizado arrojó resultado negativo.

Tras el hecho, el tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras trabajaban efectivos de Subcomisaría Giagnoni, Vial San Martín, personal de la Unidad Especial de Patrullaje San Martín y Policía Científica, que realizaron las pericias para determinar la mecánica del accidente.