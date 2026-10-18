Tragedia en San Martín: un hombre murió tras ser atropellado en plena Ruta 7

Un hombre de 44 años murió atropellado por un automóvil durante la noche del sábado en San Martín. El accidente ocurrió en la intersección de la ruta nacional 7 y el carril Chimbas, donde la víctima fue encontrada sin vida por el personal médico que acudió al lugar.

Según el reporte policial, a las 22:18 un llamado al 911 alertó sobre la posibilidad de que hubiera un peatón atropellado en ese cruce. Ante esto, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) dispuso el desplazamiento de efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Al llegar, los profesionales de la salud examinaron al hombre y constataron que había fallecido.

Investigan cómo ocurrió el atropello

A partir de las primeras averiguaciones, los efectivos identificaron al conductor del vehículo involucrado, un Chevrolet Corsa. Se trata de un hombre de 36 años, quien quedó señalado en la causa.

La Oficina Fiscal de San Martín quedó a cargo de la investigación para determinar cómo se produjo el siniestro vial y establecer las responsabilidades correspondientes.