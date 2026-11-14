Tragedia en San Carlos: un hombre murió en el incendio de una casa

Un hombre de aproximadamente 32 años murió durante la madrugada de este sábado en el incendio de una vivienda ubicada en el callejón Los Indios, en San Carlos. Además, su pareja sufrió quemaduras en uno de sus brazos.

Según el reporte policial, el hecho se registró a las 5:45, cuando efectivos de la Comisaría 18° tomaron conocimiento del hecho. Al lugar acudieron efectivos de Bomberos Voluntarios de San Carlos, que lograron sofocar el incendio, antes de que llegaran refuerzos de Bomberos de La Consulta y Tunuyán.

En el lugar también trabajó personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), que constató el fallecimiento del hombre. Su pareja, por su parte, presentaba quemaduras en uno de sus brazos. La mujer se presentó luego en la Oficina Fiscal para prestar declaración testimonial.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, personal de Policía Científica e Investigaciones se desplazó hasta la vivienda para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del hecho, las cuales continúan bajo análisis.