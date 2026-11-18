Una tragedia conmocionó a Luján de Cuyo durante la mañana de este miércoles. Un hombre y su hijo de apenas 8 años murieron luego de caer al canal Cacique Guaymallén, en un dramático episodio que movilizó a Bomberos, efectivos policiales y equipos de rescate.

Según las primeras informaciones, el niño cayó al cauce a la altura de calle Aráoz, en Luján de Cuyo. Al advertir lo sucedido, su padre se arrojó al agua en un intento desesperado por salvarlo, pero la fuerza de la corriente terminó arrastrando a ambos.

La situación fue alertada a través de un llamado al 911, que permitió activar un importante operativo de emergencia.

Encontraron los cuerpos del padre y su hijo

Tras recibir el aviso, efectivos de la Policía de Mendoza y distintas dotaciones de Bomberos comenzaron a recorrer el canal para localizar a las víctimas.

El cuerpo del padre fue encontrado sin vida en las inmediaciones de calles Besares y San Martín, en Luján de Cuyo.

Mientras tanto, los rescatistas continuaron con la búsqueda del pequeño, que había sido arrastrado por el agua.

Finalmente, el cuerpo del niño de 8 años fue localizado en Las Heras, luego de que el operativo se extendiera por distintos sectores del canal Cacique Guaymallén.

Un amplio operativo de rescate

Las tareas de búsqueda involucraron a Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y Godoy Cruz, personal del Cuartel Central de Bomberos y efectivos policiales.

Los equipos trabajaron en diferentes puntos del recorrido del canal, entre ellos El Calvario, en Carrodilla, y otros sectores ubicados aguas abajo.

El importante caudal de agua y la fuerza de la corriente dificultaron las tareas de rescate, que demandaron un amplio despliegue de recursos.

Durante el procedimiento también se realizaron cortes preventivos de tránsito para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Las circunstancias en las que el niño cayó inicialmente al canal todavía son materia de investigación.

El episodio terminó con la muerte de ambos y provocó una profunda conmoción por el trágico desenlace del intento de rescate.