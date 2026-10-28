Tragedia: qué dijo la empresa de transporte tras la muerte de la niña en Ciudad

El martes por la tarde el centro fue escenario de una jornada trágica tras confirmarse el fallecimiento de una niña de 2 años, quien fue embestida por una unidad del servicio turístico City Bus en la intersección de la avenida San Martín y calle Buenos Aires.

De acuerdo con los reportes oficiales del Ministerio de Seguridad, la unidad transitaba por Buenos Aires y, al doblar en dirección al sur para tomar San Martín, impactó contra la menor y su abuela cuando intentaban esquivarlas. En el mismo movimiento, el transporte terminó colisionando contra un automóvil Citroën que permanecía estacionado en la vía pública.

Tras el impacto, el personal del servicio de emergencias arribó a la zona para asistir a las víctimas. En el lugar, la propia madre de la pequeña intentó reanimarla mediante maniobras de RCP.

Posteriormente, los profesionales médicos lograron estabilizar a la niña y coordinaron su traslado de urgencia a través de un corredor sanitario hacia la guardia del Hospital Pediátrico Humberto Notti. Sin embargo, a pesar de la celeridad en la atención médica, se constató su deceso minutos después de ingresar al establecimiento sanitario.

Con posterioridad al hecho, la firma UTE Condominios SA y Andesmar, adjudicataria del servicio de transporte turístico en la capital desde 2013, emitió una declaración oficial expresando sus condolencias a la familia golpeada por el dolor.

En el escrito, la compañía remarcó su total disposición ante la Justicia para colaborar en el esclarecimiento del hecho y precisó los detalles técnicos y administrativos de la unidad y su personal. La prueba realizada a la conductora del vehículo arrojó resultado negativo.

En tanto, la empresa sostuvo que la mujer contaba con los cursos de capacitación correspondientes y no registraba sanciones en su legajo.

Además, señalaron que el colectivo circulaba con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día y la documentación en regla.

La operadora subrayó que en sus 13 años de servicio en la provincia nunca se habían registrado siniestros viales con víctimas o heridos.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza manifestaron su acompañamiento a los familiares en este duro momento y confirmaron la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y las motos ambulancia en la escena del hecho.

Asimismo, el intendente capitalino, Ulpiano Suarez, hizo público su dolor a través de sus canales oficiales:

“La pérdida de una niña tan pequeña provoca un dolor inmenso”, expresó el jefe comunal al solidarizarse con los allegados de la víctima.

Las causas exactas y la mecánica del choque continúan bajo investigación a cargo de la fiscalía interviniente.

El comunicado de Ciudad

La Ciudad de Mendoza informa que este martes por la tarde se registró un siniestro vial en la intersección de avenida San Martín y calle Buenos Aires, en el que se vieron involucradas dos peatones y el colectivo turístico City Bus, operado por la empresa de transporte Andesmar.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cuando el colectivo circulaba por calle Buenos Aires y, al iniciar una maniobra de giro hacia el sur por avenida San Martín, atropelló a dos peatones que cruzaban por la senda peatonal. Como consecuencia del siniestro, se informó el fallecimiento de una niña de 2 años. Su abuela también resultó involucrada en el hecho.

En el lugar intervinieron equipos de emergencia, con la asistencia inicial de motos ambulancia y la posterior llegada de una unidad del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Asimismo, se informó que el dosaje de alcohol realizado a la conductora del colectivo arrojó resultado negativo.

Las circunstancias del siniestro se encuentran sujetas a investigación y deberán ser determinadas a partir de las actuaciones correspondientes.

Desde la Ciudad de Mendoza lamentamos el trágico desenlace de este hecho y acompañamos a la familia en este duro momento.