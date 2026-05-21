Tragedia en Malargüe: un trabajador murió tras una explosión en una base petrolera

Una explosión en una base petrolera de Malargüe dejó como saldo un trabajador muerto y otro herido. Según confirmaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles en el distrito Pata Mora.

El reporte preliminar indica que el episodio tuvo lugar pasadas las 19:30 en la base de Chachahuén cuando un camión cisterna perteneciente a la empresa TSB, por causas que todavía se intentan determinar, explotó.

Tras el estallido, personal policial, bomberos y servicios de emergencia desplegaron un importante operativo en la zona para asistir a las víctimas y asegurar el sector.

Como consecuencia de la explosión, un trabajador perdió la vida en el lugar, mientras que otra persona sufrió heridas y recibió asistencia médica. Hasta el momento no trascendieron oficialmente las identidades de las víctimas ni el estado de salud actualizado del herido.

La causa quedó bajo la órbita de la Jefatura Departamental Malargüe, mientras continúan las tareas periciales para determinar cómo se originó el incidente y establecer las circunstancias exactas del hecho.