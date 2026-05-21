Search
Instagram Facebook Twitter
001-bomberosjpg
SE INVESTIGAN LAS CAUSAS

Tragedia en Malargüe: un trabajador murió tras una explosión en una base petrolera

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles en el distrito Pata Mora. Además, hubo otra persona que resultó lesionada.

Una explosión en una base petrolera de Malargüe dejó como saldo un trabajador muerto y otro herido. Según confirmaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles en el distrito Pata Mora.

El reporte preliminar indica que el episodio tuvo lugar pasadas las 19:30 en la base de Chachahuén cuando un camión cisterna perteneciente a la empresa TSB, por causas que todavía se intentan determinar, explotó.

Tras el estallido, personal policial, bomberos y servicios de emergencia desplegaron un importante operativo en la zona para asistir a las víctimas y asegurar el sector.

Como consecuencia de la explosión, un trabajador perdió la vida en el lugar, mientras que otra persona sufrió heridas y recibió asistencia médica. Hasta el momento no trascendieron oficialmente las identidades de las víctimas ni el estado de salud actualizado del herido.

La causa quedó bajo la órbita de la Jefatura Departamental Malargüe, mientras continúan las tareas periciales para determinar cómo se originó el incidente y establecer las circunstancias exactas del hecho.

ETIQUETAS:

TragediaMalargueexplosiónbase petrolera

+ Noticias

SE INVESTIGAN LAS CAUSAS

Tragedia en Malargüe: un trabajador murió tras una explosión en una base petrolera

Por: Redacción NDI

Congreso de la Nación

Qué dijo Martín Aveiro antes de que se apruebe en Diputados la reforma del régimen de Zona Fría

Por: Redacción NDI

preparativos

Baja de imputabilidad: qué delitos alcanza y por qué septiembre marca un cambio histórico en Mendoza

Por: Redacción NDI

rearmado

La UCR empieza a ordenar el 2027 y Cornejo busca sostener el liderazgo radical desde Mendoza

Por: María Orozco

No habrá impresión

Qué dijeron desde el Banco Central sobre la posibilidad de hacer un billete de $100 mil con la cara de Favaloro

Por: Agustin Zamora

defensa

La Cámara de Diputados rechazó la denuncia contra Andrés Lombardi por la banca de Janina Ortiz

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter