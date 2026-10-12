Tragedia en Luján de Cuyo: un hombre murió tras estrellar su camioneta contra un árbol

Un hombre de 36 años murió durante la madrugada de este lunes tras perder el control de su camioneta y chocar contra un árbol en la ruta 15, en Luján de Cuyo. El conductor quedó atrapado entre los hierros del vehículo.

Según el reporte policial, el siniestro ocurrió cerca de la 1:10, a la altura del kilómetro 25 de la ruta 15, antes de llegar a la ruta 7. Las primeras actuaciones indican que la víctima circulaba en una Fiat Strada de norte a sur cuando, por motivos que todavía se investigan, perdió el dominio del vehículo y terminó impactando contra un árbol ubicado a un costado del camino.

Tras un llamado al 911, se desplazaron al lugar efectivos policiales, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, quienes trabajaron para retirar al conductor del habitáculo. El profesional a cargo de la ambulancia constató el fallecimiento.

Foto: Policía de Mendoza.

En el lugar también trabajaron personal de Tránsito municipal y Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que busca establecer las causas del accidente.